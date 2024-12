Ginnastica: bene l’Olimpia ai Nazionali di artistica, pioggia di titoli per la ritmica

Weekend intenso per la ginnastica, sia ritmica che artistica.

Bene Sofia Chiumello nella finale Gold di artistica

In quest’ultima disciplina spicca l’ottima prestazione di Sofia Chiumello della Ginnastica Olimpia, impegnata a Fermo nella finale nazionale del Campionato Individuale Junior/Senior Gold, massima competizione in questa categoria, che ha visto in campo le migliori ginnaste di tutt’Italia. Nella fase eliminatoria Senior 2 Sofia Chiumello, già Campionessa Regionale Piemonte Valle d’Aosta, ha ottenuto buoni punteggi ai quattro attrezzi, piazzandosi 17ª nella classifica all around, 13ª a corpo libero, 15ª a parallele, 25ª a trave, ma soprattutto 6ª a volteggio, attrezzo nel quale ha conquistato l’accesso alla superfinale a otto. Un errore nel secondo salto, che ha fatto media in classifica con lo splendido primo (il difficile Yurchenko teso con un avvitamento), l’ha fatta terminare in 7^ posizione nazionale, risultato prestigioso ma sicuramente inferiore alle sue possibilità. Anche la compagna Lucrezia Silvestro (tesserata Olimpia ma proveniente dalla Cuneoginnastica) ha portato a termine una buonissima prova nella categoria Senior 1, con un bel 25° posto e un notevole 15° piazzamento a volteggio.

I ginnasti dell’Olimpia tra i migliori dieci d’Italia

Sempre per l’artistica, i ginnasti dell’Olimpia Aosta tornano a casa dalla Finale Nazionale Allievi Silver LD tenutasi domenica a Rimini con un bel risultato: tutti e tre si piazzano fra i primi dieci migliori ginnasti d’Italia nelle rispettive categorie. In particolare in seconda fascia Gabriele Mordenti, già oro nella fase regionale, conquista la quinta posizione e in terza fascia Eric Mombelli e Mattia Coutandin, che si erano classificati rispettivamente primo e secondo alla prova regionale, si piazzano al settimo e ottavo posto nazionale.

Vittorie e podi per la Gym Aosta al Campionato Individuale Silver

Dal 5 all’8 dicembre 2023, Rimini ha ospitato una prestigiosa manifestazione nazionale di ginnastica ritmica, che ha visto la partecipazione di numerose atlete della Gym Aosta. Guidate dalle allenatrici Elisa Antonacci, Giorgia Castagnera, Valentina Lampis, Hélène Porliod, Giorgia Righi e Alessia Toscano, le ginnaste valdostane hanno ottenuto risultati di rilievo, conquistando numerose medaglie e podi sia nella classifica generale che negli esercizi agli attrezzi.

La competizione, che prevedeva graduatorie per i singoli attrezzi e una classifica cumulativa sui due migliori esercizi eseguiti, si è distinta per l’elevato livello tecnico e per l’ampia partecipazione, con alcune categorie che contavano oltre 100 atlete. Con un bottino complessivo di 30 medaglie, la Gym Aosta ha dimostrato il suo valore a livello nazionale.

Nella categoria LE, le atlete della Gym Aosta hanno brillato in particolare nei seguenti risultati:

LE Junior 1 : Sara Sebastiani si è piazzata all’8° posto con un totale di 27.050, conquistando il 1° posto al cerchio.

: si è piazzata all’8° posto con un totale di 27.050, conquistando il 1° posto al cerchio. LE Junior 2 : Marta Framarin ha trionfato con un punteggio di 28.625, vincendo al nastro e piazzandosi 2° alla palla. Martina Crisopulli ha ottenuto il 5° posto generale (27.675) e il 1° alle clavette.

: ha trionfato con un punteggio di 28.625, vincendo al nastro e piazzandosi 2° alla palla. ha ottenuto il 5° posto generale (27.675) e il 1° alle clavette. LE Senior 1 : Aurora Scarpone si è classificata 10°, ottenendo però il 2° posto al nastro.

: si è classificata 10°, ottenendo però il 2° posto al nastro. Squadra LE: La squadra Gym Aosta (Charlene Scarlatta, Giulia Castagnera, Marta Framarin, Emilie Marcellan, Martina Crisopulli e Aurora Scarpone) ha conquistato il 2° posto nella categoria Open con un punteggio totale di 68.125.

Anche nella categoria LD le ginnaste si sono distinte:

LD Allieve 4 : Ginevra Fumasoli ha ottenuto il 31° posto generale, ma è salita sul podio al 3° posto alle clavette.

: ha ottenuto il 31° posto generale, ma è salita sul podio al 3° posto alle clavette. LD Junior 1 : Elena Bianco ha sfiorato il podio con un 4° posto su 89 partecipanti, mentre Elisa Bottari si è aggiudicata il 1° posto al nastro.

: ha sfiorato il podio con un 4° posto su 89 partecipanti, mentre si è aggiudicata il 1° posto al nastro. LD Senior 1: Claudia Matteotti si è piazzata al 6° posto su 70 concorrenti, vincendo il 1° posto alla palla.

Anche nella categoria LC le giovani promesse della Gym Aosta hanno dimostrato talento:

LC Allieve 2 : Emanuela Ciobanu ha ottenuto un 2° posto assoluto, vincendo il cerchio e piazzandosi al 2° posto alla palla. Gaia Nebiolo ha conquistato il 3° posto generale e il 1° al corpo libero.

: ha ottenuto un 2° posto assoluto, vincendo il cerchio e piazzandosi al 2° posto alla palla. ha conquistato il 3° posto generale e il 1° al corpo libero. LC Junior 1 : Giulia Chuc ha brillato con una vittoria assoluta (20.100) e il 1° posto alle clavette.

: ha brillato con una vittoria assoluta (20.100) e il 1° posto alle clavette. Squadre LC: La seconda squadra Gym Aosta ha conquistato l’8° posto generale con 50.725 punti.

Tra le LB Allieve, Linnea Coda si è piazzata al 33° posto, affrontando una categoria molto competitiva.

Per il Club des Sports 14 titoli e altri 35 podi

Tra risultati assoluti e singoli esercizi, la società valdostana del Club des Sports ha conquistato ben 14 titoli nazionali e 35 podi nelle diverse categorie, confermandosi un punto di riferimento per la ginnastica ritmica italiana.

Successi nella categoria Senior 2

La categoria Senior 2 ha visto il dominio del Club des Sports con una doppietta nella classifica generale: Emilie Avallone si è laureata campionessa nazionale con 29.400 punti, seguita da Giulia Cretier, seconda con 29.000 punti. In terza posizione si è piazzata Beatrice Matteucci (Lugo; 28.900), completando il podio. Ottime prestazioni anche per Alysée Casula, settima con 28.650 punti, e Cecilia Cuaz, decima con 28.150.

Nei singoli esercizi, Avallone ha trionfato alle clavette e ottenuto il 2° posto al cerchio e il 3° alla palla. Cretier ha primeggiato al nastro e alla palla, conquistando anche il 3° posto al cerchio, mentre Cuaz ha vinto il cerchio e si è classificata seconda al nastro.

Brillano le Allieve 4

La categoria Allieve 4 ha visto un’altra importante vittoria per il Club des Sports, con MariaPaola Rigo che ha conquistato la classifica generale totalizzando 29.125 punti. Rigo ha inoltre primeggiato al cerchio e alle clavette, terminando al 3° posto alla fune. Anna Gusulino ha chiuso al 6° posto, distinguendosi con il 3° posto alla palla, mentre Angelica Brunetti ha raggiunto la diciottesima posizione, ottenendo il 3° posto al nastro.

Protagonisti tra le Junior e i singoli esercizi

Nella categoria Junior 1, Sveva Ottobon si è distinta con un secondo posto assoluto nella classifica generale (27.600 punti), dietro solo a Giorgia Marti (Doria Gym; 27.800). Ottobon ha consolidato il risultato con un 2° posto sia al cerchio che alle clavette.

Nella categoria Junior 2, Nicoletta Moro ha ottenuto il 2° posto alle clavette e il 14° nella generale con 26.125 punti.

Vittorie nella categoria S3

Il Club des Sports si è imposto anche nella categoria Senior 3, grazie alla vittoria generale di Ilaria Bertoncin con 29.300 punti. Bertoncin ha brillato nei singoli esercizi, piazzandosi seconda al cerchio e alla palla, e prima alle clavette.

Gare a squadre

Nella prima giornata di competizioni, il Club des Sports ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre Winter Club LE, grazie alla prestazione di MariaPaola Rigo, Angelica Brunetti e Anna Gusulino, che hanno totalizzato 65.550 punti, superando le squadre di Rapallo (59.600) e Iris (59.100). La squadra Open, composta da Aimée Bo, Anna Cairo, Sofia Bevilacqua, Emilie Avallone e Cecilia Cuaz, si è piazzata al 3° posto con 67.125 punti, dietro Ritmica 2000 (68.925) e Gym Aosta (68.125).