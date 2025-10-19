Giuditta Turini trionfa al Trail del Marrone, Franco Collé è quarto

Grande giornata per la Polisportiva Sant’Orso di Aosta al Trail del Marrone corsa ieri sabato 18 ottobre a Castel del Rio (BO), grazie ai suoi due portacolori Giuditta Turini e Franco Collé. La gara prevedeva un percorso di 22 chilometri e 1.200 m D+ che si snoda lungo castagneti, single track, strade vicinali e alcuni tratti di asfalto tra le suggestive colline bolognesi.

Giuditta Turini ha infatti dominato la prova femminile, imponendosi in 2h08’12”, tempo che le è valso anche la sedicesima posizione assoluta.

La campionessa del mondo a squadre ha distanziato nettamente le avversarie Chiara Vitale (Tricolore Sport Marathon) seconda in 2h16’01”, e Deborah Molinari (Molon Labe) terza in 2h21’09”.

Tra gli uomini successo per Luigi Pietrini (G.S. Orecchiella Garfagnana) in 1h42’32”, davanti al duo del Team Try Mattia Reggidori (1h50’23”) e Leonardo Barioni (1h51’16”).

Ottima prova anche per Franco Collé, portacolori del Sant’Orso – Team Kailas Fuga, che ha chiuso quarto in 1h52’25”, a meno di dieci minuti dal vincitore.

Classifica completa qui.