  • Ultima modifica: 19 Ottobre
  • 08:52

Giuditta Turini trionfa al Trail del Marrone, Franco Collé è quarto

Giuditta Turini ha vinto il Trail del Marrone corsa ieri sabato 18 ottobre a Castel del Rio (BO), su un percorso di 22 chilometri e 1.200 m D+ che si snoda lungo castagneti, single track, strade vicinali e alcuni tratti di asfalto tra le suggestive colline bolognesi. Framco Collé quarto tra gli uomini.
Sport

Grande giornata per la Polisportiva Sant’Orso di Aosta al Trail del Marrone corsa ieri sabato 18 ottobre a Castel del Rio (BO), grazie ai suoi due portacolori  Giuditta Turini e Franco Collé. La gara prevedeva un percorso di 22 chilometri e 1.200 m D+ che si snoda lungo castagneti, single track, strade vicinali e alcuni tratti di asfalto tra le suggestive colline bolognesi.
Giuditta Turini ha infatti dominato la prova femminile, imponendosi in 2h08’12”, tempo che le è valso anche la sedicesima posizione assoluta.
La campionessa del mondo a squadre ha distanziato nettamente le avversarie Chiara Vitale (Tricolore Sport Marathon) seconda in 2h16’01”, e Deborah Molinari (Molon Labe) terza in 2h21’09”.
Tra gli uomini successo per Luigi Pietrini (G.S. Orecchiella Garfagnana) in 1h42’32”, davanti al duo del Team Try Mattia Reggidori (1h50’23”) e Leonardo Barioni (1h51’16”).
Ottima prova anche per Franco Collé, portacolori del Sant’Orso – Team Kailas Fuga, che ha chiuso quarto in 1h52’25”, a meno di dieci minuti dal vincitore.
Classifica completa qui.

