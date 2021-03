Italiani di fondo, Pellegrino è oro anche nella Staffetta mista Senior

Aosta - Il titolo tricolore è andato alle Fiamme Oro, che hanno schierato, oltre al poliziotto di Nus, Dietmar Noeckler e Anna Comarella. In mattinata esordio per la categoria Giovani, con la medaglia di bronzo al femminile per la Valle d’Aosta, grazie a Beatrice Bastrentaz, Amalia e Nadine Laurent.

Un Federico Pellegrino d’oro – dopo il titolo italiano nella 15 km in tecnica classica di ieri -, anche nella Staffetta mista Senior da 3×5 km, con la prima frazione in classico, e la seconda e terza in skating, ai Campionati italiani di Fondo, oggi, a Passo Cereda/Primiero.

Il titolo tricolore è andato alle Fiamme Oro, che hanno schierato, oltre al poliziotto di Nus, Dietmar Noeckler e Anna Comarella che hanno tagliato il traguardo in 55’19”7, davanti alle Fiamme Gialle (Giandomenico Salvadori, Francesca Franchi, Davide Graz; 55’39”) e al Cs Carabinieri (Stefano Gardner, Valentina Maj, Mirco Bertolina; 55’55”5). Al quinto posto il Centro sportivo Esercito – nel “misto” correvano Paolo Ventura, Martina Bellini e Francesco De Fabiani – con 56”11”1, e in sesta posizione Cse ‘B’ di Maicol Rastelli, Elisa Brocard e Mikael Abram (56’38”5).

In mattinata esordio anche per la categoria Giovani, sempre con la gara a squadre e la medaglia di bronzo al femminile per la Valle d’Aosta, grazie a Beatrice Bastrentaz, Amalia e Nadine Laurent. Ha chiuso invece in 11ª posizione Asiva ‘B’ con Coralie Grappein, Virginia Cena e Aline Ollier (45’37”1).

In campo maschile – 4×5 km, con le prime due frazioni in alternato e le seconde due in pattinato – successo del Veneto a precedere il Trentino ed il Friuli Venezia Giulia. Al 7° posto l’Asiva ‘A’ – Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes), Andrea Gradizzi, Federico Bonino, André Philippot (Gs Godio) – che ha chiuso in 1h 30’49”9, a 3’52”1 dai vincitori. 17° posto per l’Asiva ‘B’ di Simone Gemelli, Gerome Garin, Tommaso Cuc e Maurizio Macori, arrivata al termine con il tempo di 1h 34’58”3.