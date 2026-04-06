Podio sfiorato per Elodie Godioz alle International Rhythmic Gymnastics World Cup Series

Podio sfiorato, per la ginnasta Elodie Godioz, alle International Rhythmic Gymnastics World Cup Series disputate a Sofia, in Bulgaria, alcuni giorni fa. Nella prova internazionale di ginnastica ritmica per nazioni, l’atleta valdostana era convocata nella squadra azzurra juniores.
L’Italia schierava quattro team, tra i quali la coppia Godioz-Marsano, oltre alle prove individuali delle ginnaste azzurre, fra cui quelle di Godioz alla palla e alle clavette.
Nella classifica per team, vinta dalla Bulgaria, Elodie Godioz (tesserata per la Ritmica Piemonte) e Cristina Flavia Marsano (Relevè Ritmica Brindisi) hanno conquistato il quinto posto, con 92.650 punti, sfiorando il podio grazie a prestazioni di rilievo.
Nell’individuale, dopo essersi qualificata alle clavette (quarta delle eliminatorie con 25.150 punti), la valdostana ha ottenuto il quarto posto in finale con un punteggio di 24.050, in una gara che ha visto la vittoria della bulgara Dea Emilova.
Nella palla, invece, qualificatasi quinta (con 24.000), Godioz è arrivata quarta nella finale (22.500) vinta dalla bulgara Aleksandra Petrova. Risultati che, in un contesto non semplice come quello europeo, testimoniano la crescita complessiva della ginnasta valdostana.