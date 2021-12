Sci: Goggia insuperabile vince, Brignone convincente è decima

A Lake Louise in Canada si è svolta questa sera (12.30 l’ora locale) la seconda discesa femminile valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Il cielo plumbeo e una visibilità non eccelsa non hanno impedito a Sofia Goggia di ripetere la strepitosa gara di ieri, seppur con un distacco meno imponente, e di conquistare, con il tempo di 1’48” 42 centesimi, un’altra vittoria, la tredicesima in carriera. Dietro di lei, di nuovo Breezy Johnson a 84 centesimi e terza la svizzera Corinne Suter con un ritardo di 98 centesimi.

Con questa vittoria Sofia Goggia sale al terzo posto in classifica generale a 215 punti.

Bene in generale il team delle azzurre che in tre si piazzano nei primi 10 posti: Nadia Delago ha conquistato il sesto posto, mentre la valdostana Federica Brignone con una buona discesa soprattutto nella parte tecnica ha chiuso decima a 1’70” dalla Goggia. Da citare anche le prove di altre due italiane: Elena Curtoni si è piazzata 14esima e Nicole Delago 21esima.