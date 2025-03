Sofia Chiumello, Alexia Angelini, Fatima Rosset e Amely Sordi impegnate nelle massime serie di ginnastica artistica e ritmica

Weekend di gare di alto livello nella ginnastica artistica e ritmica, con le quattro valdostane Alexia Angelini, Sofia Chiumello, Fatima Rosset e Amely Sordi impegnate nelle rispettive società.

Partendo dalla serie A1 di ginnastica artistica, ad Ancona il Gal Lissone con Alexia Angelini e Sofia Chiumello ha concluso la sua prova all’ottavo posto. Angelini, impegnata in tutti e quattro gli attrezzi, ha ottenuto 12.700 punti al volteggio, 12.850 alle parallele, 12.200 alla trave e 11.900 al corpo libero, mentre Chiumello ha chiuso con un ottimo 12.750 al volteggio e 11.700 alle parallele.

In serie B era impegnata Fatima Rosset, con la società veneta Audace, che ha chiuso anch’essa ottava. La valdostana proveniente dall’Olimpia Aosta è stata schierata nelle parallele, dove ha ottenuto 9.650 punti, e alla trave, con 11.750 punti.

Nella serie C di ginnastica ritmica, l’Eurogyminica brilla grazie alla valdostana Amely Sordi. A due settimane di distanza dall’esordio della prima squadra in Serie A1, la società piemontese è tornata in pedana da a Pavia, per dar vita ad una bella gara, la seconda del Campionato di Serie C Zona Tecnica 1, che comprende oltre al Piemonte e la Valle d’Aosta anche la Liguria e la Toscana.

Gara sempre molto frequentata poiché aperta a tutti, contava ai nastri di partenza 46 formazioni, ognuna al lavoro sui 4 attrezzi. Le ginnaste di ogni team erano dunque impegnate su cerchio, palla, clavette e nastro e la somma dei punteggi di ognuna determinava quello totale.

Con le prime linee schierate nella massima serie e dunque senza il diritto di poter essere utilizzate in un campionato inferiore, Tiziana Colognese ha mandato in pedana un trio alternativo, di ottime potenzialità, a partire da Amely Sordi, bravissima e capace di prendersi la responsabilità di cimentarsi su due attrezzi per il secondo anno consecutivo. La valdostana ha aperto le danze col cerchio facendo registrare il punteggio di 20,817 per poi raggiungere l’ottimo 22,600 con il nastro, il punteggio più alto della sua squadra e uno dei più alti dell’intera gara.

Tra le sue due performance, quella emozionante alla palla di Alessia Pala, protagonista di un esercizio da 21,850 e a completare la rotazione, Eglissa Lika alle clavette, che ha totalizzato 22,467. Totale di squadra 87,734 sufficiente a raggiungere un sesto posto salutato con soddisfazione, soprattutto perché inserito in un contesto generale davvero competitivo. Vince la prima tappa la Ginnastica Albachiara, davanti ad Ariele una delle formazioni che si contenderanno la promozione in Serie B.