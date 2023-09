Presentati i top runners: Franco Collé alla ricerca del poker

Alla fine Jonas Russi ha dato forfait. Lo svizzero, reduce dal recente ritiro all’Utmb, ha dovuto rinunciare a difendere la vittoria dello scorso anno. E così per Franco Collé, la corsa al poker del Tor des Géants potrebbe essere più semplice. I top runners hanno sfilato nel pomeriggio di oggi, sabato 9 settembre, sul red carpet del Jardin de l’Ange.

Al via domani mattina sono attesi oltre 1200 “giganti”, provenienti da 73 nazioni del mondo per affrontare i 330km del percorso che si snoda come da tradizione lungo le Alte Vie n°1 e n°2 della Valle d’Aosta.

Senza Russi e Corsini (anche per lui forfait dell’ultimo minuto) gli occhi sono puntati, oltre che su Collé, su Oliviero Bosatelli, già vincitore di due edizioni, ma anche Galen Reynolds e Andrea Macchi, che cercheranno l’assalto al gradino più alto del podio, dopo averlo soltanto sfiorato, così come Gianluca Galeati. La pattuglia dei pretendenti è ampia e comprende anche Marco Gubert (vincitore della prima edizione della Cursa di Ciclopi), Sangé Sherpa, Lawrence Eccles, Yamamoto Kenichi, Masahiro Ono, Martin Perrier, Damian Hall, Seth Swanson, Julien Chorier, Ho Chung Wong, Danilo Lantermino, Takashi Doi, tutti con lo stesso obiettivo.

In campo femminile la favorita d’obbligo è la vincitrice con record dell’anno scorso Sabrina Verjee. Dovrà fare molta attenzione a Alessandra Boifava, Jocelyne Pauly, Melissa Paganelli, Lisa Borzani, Sophie Grant, Anita Lehman, Elisabetta Negra, Katharina Hartmuth, Emma Stuart, Oksana Riabova.

TORX al via, ecco tutti i valdostani impegnati nelle 4 gare

Dopo un anno di attesa manca ormai solo qualche ora al via della 14ª edizione del TORX. Un anno fatto di allenamenti e sacrifici per tentare di coronare questa vera e propria sfida con sé stessi. Qualcuno sarà ai nastri partenza per la prima volta mentre per altri sarà una riconferma. Tra i 2500 atleti al via provenienti da oltre 80 Paesi ci sono anche 240 valdostani.

TORX 2023: TOR330 – Tor des Géants

Domenica 10 settembre prenderà il via il durissimo endurance trail da 330 km, il Tor des Géants. Per tutti i partecipanti un solo sogno, quello di diventare “giganti”, percorrendo i 330 chilometri lungo le Alte Vie 1 e 2 e completare il tracciato (con 24.000 metri di dislivello positivo) nel tempo limite di 150 ore. Grandi emozioni non solo per chi partecipa ma anche per i tifosi pronti a seguire sui sentieri e online i propri beniamini e conoscenti.

Tra i 62 valdostani in gara, primo fra tutti troviamo il tre volte vincitore Franco Collé, pronto a tornare a correre sui sentieri ormai di casa per riprendersi il titolo di campione dopo la vittoria dello scorso anno di Jonas Russi. Occhi puntati anche al femminile su Lisa Borzani ed Elisabetta Negra che dovranno confrontarsi con Sabrina Verjee, la vincitrice e detentrice del record di gara ottenuto lo scorso anno.

Gli altri valdostani in gara sono: Franco Collé, Roberto Perolini, Julien Juglair, Lisa Borzani, Tiziano Artaz, Loris Vuillen, Elisabetta Negra, Oksana Riabova, Matteo Pellissier, Andrea Zemoz, Gianni Paillex, Marcella Pont, Giuliano Lodi, Davide Pittet, Alessandra Joly, Corrado Distort, Gianni Mazzei, Yuri Laurent, Luisa Silvestri, Ilaria Rossetti, Aldo Campelli, Stefano Puiati, Luca Pivot, Giorgio Macchiavello, Erik Tibaldi, Luca Bortoli, Erica Motta, Piero Remondaz, Christian Betemps, Mattia Joly, Stefano Compagnoni, Benoit Chabod, Riccardo Borroz, Giovanni Amoroso, Alessandro Forestiero, Michele Zenato, Giovanni Roveri, Alberto Todesco, Luca Tordi, Silvia Menegatti, Eric Chatrian, Federico Tadiello, Marco Tomassi, Enzo Tota, Dominique Vallet, Pasquale Muscatelli, Tatiana Radin, Salvatore Tegas, Danilo Giuseppe Petitjacques, Lucio Comé, Teodoro Martina, Jean-Claude Favre, Patrick Bagnod, Fabio Pitetti, Andrea Vittorio Manitto, Silvano Fortuna, Stefano Cavaliere, Vilmo Imperial, Michel Borinatto, Stefano Vuillermin, Andrea Melotto, Antonello Asproni.

TORX 2023: TOR450 – Tor des Glaciers

Ad aprire la dieci giorni di sport e fatica sarà venerdì 8 settembre, con partenza alle ore 20 dalla piazza Abbé Henry di Courmayeur, il TOR450 – Tor des Glaciers. Tra i 187 atleti ai nastri di partenza pronti ad affrontare il percorso da 450 chilometri che si snoda sui sentieri delle Alte Vie 3 e 4, ci saranno anche 9 valdostani: Franco Moro, Pietro Trabucchi, Piero Barmasse, Dante Luboz, Giancarlo Annovazzi, Claudio Bastrentaz, Andrea Raso, Diego Milani, Claudio Antonin.

TORX 2023: TOR130 – Tot Dret

Martedì 12 settembre l’attenzione è tutta rivolta a Gressoney-Saint-Jean dove alle ore 21 partirà il TOR130 – Tot Dret. Un gara da non sottovalutare per il suo dislivello ed i cancelli stretti che impegneranno non poco i corridori in gara.

Ecco l’elenco dei 52 valdostani in gara: Katrin Bieler, Piero Pellegrino, Danilo Farcoz, Fulvio Zemoz, Massimo Martini, Lorenzo Marguerettaz, Marco Paris, Christian Burtolo, Mike Rey, Luca Lillaz, Gianni Girod, Antonio Gerard, Fabrizio Chaberge, Fabio Cortese, Federica Pramotton, Walter Zanetti, Sandro Diemoz, Denis Riban, Dino Diemoz, Fabrizio Denchasaz, Michele Colombo, Cristian Bosonin, Antonio Malara, Marco Beltramelli, Davide Civiero, Pierre Breuer, Patrick Marquis, Dario Bagnod, Angelo Martignon, Vincenzo Putignano, Pamela Scarano, Gaël Jeannet, Mattia Caliano, Gianluca Negra, Henri Martinet, Paolo Colle, Matteo Vallet, Maria Klara Campane, Francesco Carbone, Giacomo Camisasca, Caterina Cibibin, Emilie Collomb, Elia Stevenin, Andrea Dellavalle, Joel Janin, Alessandro Zani, Gilbert Borney, Alessandro Mantega, Julien Chatrian, Gabriel Pareyson, Sergio Minoggio, Matteo Betemps, René Baldon.

TORX 2023: TOR30 – Passage au Malatrà

Con sabato 16 settembre si chiuderanno le gare: appuntamento alle ore 10 dove a Saint-Rhémy-en-Bosses sarà la volta del TOR30 – Passage au Malatrà: il nazionale di corsa in montagna, Davide Cheraz reduce dalle fatiche della gara CCC del circuito UTMB dovrà vedersela con Henri Grosjacques vincitore per ben due volte del più lungo Tot Dret. Da tenere d’occhio anche Elwis Pieiller e Mattia Droz. Al femminile oltre a Giuditta Turini, favorita del numeroso contingente di atleti valdostani, ben 117, troviamo anche Stefania Canale.

Gli altri valdostani in gara sono: Marco Patacchini, Pietro Orlando, Stefania Canale, Elwis Pieiller, Silvia Blanc, Giuditta Turini, Henri Grosjacques, Davide Cheraz, Mattia Droz, Lisetta Bertin, Alberto Sicilia, Barbara Bignotti, Mariela Alejandra Sanchez, Christian Avoyer, Manuel Marcoz, Eligio Pramotton, Maria Gabriella Maquignaz, Marino Serrajotto, Giovanni Spinella, Massimo Conte, Dario Bombino, Giorgio Nigra, Laura Borella, Fabio Rigotti, Claudio Giovanni Fisanotti, Laura Ribone, Marco Paris, Ricardo Ianigro, Sergio Rolland, Francis Desandre, Corrado Mosconi, Mauro Vierin, Giuseppina Marconato, Enrico Colajanni, Andrea Ricci, Giorgio Ierace, Dino Franco Nolly, Romina Savoye, Tiziano Trevisan, Ester Ronco, Diego Donatello, Annunziatina Di Lanna, Federica Pramotton, Giancarlo Gasparello, Gianluca Marredda, Massimiliano Varone, Cristina Rubbo, Maurizio Pallais, Roberto Rapelli, Flavio Petitjacques, Gianni Di Mambro, Joux Christian, Lorenzo Giachino, Filippo Salmè, Andrea Mochettaz, Simone Martini, Cristina Perotti, Valentina Spina, Genny Jocollè, Giorgio Cavallari, Alberto Ciabattoni, Manuel Barmaz, Susy Lale Demoz, Clara Martello, Emilio Volpi, Mathias Voulaz, Daniela Marchi, Giuseppe Scappatura, Manuela Perosino, Constantine Girod, Alex Dejanaz, Federico Trentin, Christophe Savoye, Jason Jean Paul Andrea Verducci, Alessandro Bellon, Jacopo Sirigu, Daniel Grosjacques, Martina Mantione, Fabio Frassy, Hervé Robbin, Mattia Vuillermin, Stefano Mantione, Paola Bottanelli, Andrea Barsotti, Valentina Caglieris, Giacomo Peraldo, Mattia Larosa, Michele Aiello, Roger Deffeyes, Michel Perrier, Gianluca Fornaro, Fabio Plati, Matthieu Revil, Nicholas Timpano, Simone Aiello, Simone Brogi, Michael Sandon, Samuel Nolly, Pierre André Avoyer, Sara Grange, Andrea De Cassan, Jacques Tercinod, Thierry Boch, Sylvie Quinson, Fabiana Bibois, Frédéric Avoyer, Laura Broggi, Gael Giansoldati, Laurent Perrier, Sara Spinella, Alessandro Musso, Michael Bechon, Etienne Linty, Luca Regazzoni, Simone Ansermin, Jacopo Gregori, Vittoria Antonin.