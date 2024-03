Approvato il programma degli eventi e delle manifestazioni del Comune di Aosta

La Giunta ha approvato ieri, venerdì 8 marzo, la programmazione dei principali eventi e manifestazioni organizzati dal Comune di Aosta in ambito turistico, commerciale, sportivo e culturale.

Per le iniziative culturali, il periodo riferimento va dal mese di maggio alla fine del mese di agosto, mentre altri appuntamenti sono stati inseriti in calendario fino a fine anno. Il programma prevede 32 appuntamenti realizzati sia in collaborazione, sia in organizzazione diretta, con affidamento a terzi, o patrocinati dall’Amministrazione comunale.

Una prima mappatura di massima degli eventi – dicono da piazza Chanoux –, destinata ad essere integrata con altre iniziative turistiche, culturali, sportive e ambientali.

In particolare, la Giunta ha deciso di riproporre, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le manifestazioni che hanno avuto maggior successo nel corso degli ultimi anni, e che, proprio perché consolidate, sono considerate appuntamenti di richiamo per la città per la valorizzazione dell’afflusso turistico a beneficio del sistema economico della città e dell’intera regione.

Prosegue la collaborazione con l’Amministrazione regionale, la Chambre valdôtaine, altri enti pubblici e privati e associazioni di categoria per ottimizzare i risultati e razionalizzare le risorse – dicono ancora dal Comune –, così come la volontà di sostenere tutte le azioni per favorire e valorizzare le diverse piazze, i quartieri e le frazioni della città anche attraverso il sostegno alle feste già previste dal calendario nel quartiere Cogne (6 luglio), Excenex/Chaligne (16 agosto), viale Conte Crotti (30 agosto), quartiere Dora (14 settembre) e Sen Marteun (10 novembre).

Il primo appuntamento del cartellone, in programma il 28 e 29 marzo, sarà dedicato alla promozione della giovane disciplina del Baseball5 attraverso il patrocinio concesso al raduno della Nazionale italiana, mentre a chiudere la programmazione sarà l’evento di punta del cartellone, il “Marché Vert Noël, in programma da novembre a gennaio 2025.

L’importo di spesa complessivamente previsto per l’Amministrazione comunale ammonta a circa 250mila euro suddivisi tra manifestazioni turistiche (122mila 500 euro), culturali (88mila 600 euro) e sportive (39mila 500 euro).

“Crediamo di essere riusciti a proporre un programma di iniziative di sicuro interesse per la popolazione e capaci di richiamare un grande pubblico non solo con spettacoli e gare sportive, ma anche con eventi rivolti a tutti che promuovono, in senso ampio, lo sport, la cultura tradizionale e la gastronomia – spiega l’assessora allo Sviluppo economico, promozione turistica e sport Alina Sapinet –. Soprattutto, mi piace sottolineare la volontà di fortificare sempre più il rapporto con i diversi attori pubblici e privati che operano sul territorio, per massimizzare il risultato a beneficio del tessuto economico e dell’intera comunità”.

“Questo primo assaggio di proposte – commenta invece l’assessore alla Cultura Samuele Tedesco – costituisce l’ossatura del cartellone di ‘Communété 2024’ che si farà forte anche degli eventi che aggiungeremo alla programmazione da fine estate in poi. Come già nel passato, la nostra scelta è stata di valorizzare il territorio, cercando di uscire dagli schemi anche per quanto concerne la localizzazione degli eventi, decentrando laddove possibile gli spettacoli, e offrendo a residenti e visitatori un panorama di contesti espressivi quanto mai variegato e stimolante che spazia dalla musica al teatro, dalla letteratura al cinema, dal gioco alla fotografia”.

Il programma delle attività culturali

Il programma delle manifestazioni sportive e turistiche