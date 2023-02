Ha finora raggiunto 200 firme la lettera contro la realizzazione dell’edificio The Stone. Indirizzata al primo cittadino di Valtournenche Jean Antoine Maquignaz e alle autorità competenti, la missiva sarà recapitata tra stasera e domattina.

I proprietari degli appartamenti nei pressi dell’ex Hotel Fosson sono i promotori dell’iniziativa. La scorsa settimana una rappresentanza di circa trenta persone si è riunita per trattare la questione. Otto i condomìni coinvolti: tre confinanti e cinque limitrofi. “Durante l’incontro è scaturita la volontà di scrivere una lettera rivolta al Sindaco di Valtournenche per invitarlo a ripensarci e fermare la costruzione” spiega un portavoce del gruppo.

The Stone, “argomento cruciale per il futuro di Cervinia”, è così descritto: “uno smisurato edificio, un muro di nove piani alto 30 metri, un colosso di cemento incombente e opprimente, calato in modo del tutto inappropriato nell’epicentro del paese, destinato a togliere aria e luce a mezza Cervinia”.

L’appello rivolto al Sindaco

“In modo per noi incomprensibile, le necessarie autorizzazioni da parte della Regione Valle d’Aosta (commissione paesaggistica), della Soprintendenza alle belle arti e della commissione edilizia comunale sono già arrivate e su tali aspetti sono in corso verifiche da parte di svariati studi legali interpellati dai condomini confinanti”. Per dare il via libera definitivo alla costruzione manca solo la firma del primo cittadino. “Signor Sindaco, ci sostenga nel preservare la nostra dimensione culturale! Lei ha l’occasione e l’opportunità politica e tecnica di fermare l’insulto incombente e opprimente di The Stone. Di passare alla storia come il Sindaco che ha salvato l’anima di Cervinia”.

E ancora, si legge nella lettera: “Se la costruzione di The Stone andrà in porto, vuol dire che avranno vinto l’avidità e la speculazione, altri grattacieli sorgeranno, la Dubai delle Alpi diventerà realtà”.

La petizione contro The Stone sulla piattaforma change.org

Alle 200 firme dei proprietari, che hanno siglato la lettera, “si stanno aggiungendo a valanga firme di cittadini, turisti, villeggianti. Oltre 700”. Queste saranno dirottate sulla piattaforma delle petizioni online change.org, dove domani, venerdì 24 febbraio, sarà pubblicata la lettera. “Sarà disponibile anche una traduzione in inglese per ampliare il raggio di adesione a tutto il mondo” afferma il portavoce che conferma sostenitori anche dall’estero.

Dell’iniziativa sono stati informati anche Legambiente, FAI – Fondo Ambientale Italiano e Italia Nostra – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.

The stone: il nuovo residence a 9 piani di Cervinia tra progetti e polemiche

di Giorgia Gambino

Prenderà il nome di The stone il nuovo residence a 9 piani progettato dallo studio di architettura ligure “Peluffo & Partners”. Ispirato alla tradizione valdostana dei monoliti, alla quale esso deve la sua forma, l’edificio sarà il risultato della demolizione e della successiva ricostruzione dell’ex Hotel Fosson. Non sono mancate né mancano tuttora polemiche social che puntano il dito contro l’impatto ambientale della struttura ipotizzando raccolte firme e manifestazioni pubbliche per bloccarne la costruzione.

The stone

The stone, come spiegano i progettisti, nasce nell’intento di far dialogare un nuovo immobile, sviluppato prettamente in altezza al fine di ridurre l’area di occupazione del palazzo del 50%, con il Monte Cervino.

La superficie totale di 1.324 metri quadrati potrà ospitare dalle 9 alle 12 unità residenziali, ciascuna eventualmente suddivisibile in più alloggi. Nel duplice piano interrato sarà costruita una autorimessa dedicata ai veicoli di 22 residenti nonché arricchita da 2 box di capienza doppia, un elevatore e una ski room.

I rivestimenti esterni affiancheranno lastre in gres che imitano la fattura naturale della pietra a varianti e texture che verranno valutate, così come finiture e decorazioni varie, con la Sovrintendenza ai beni culturali della Regione; l’edificio è concepito ad alta efficienza energetica in un’ottica di rispetto dell’ambiente montano in cui esso è inserito.

Il progetto ipotizza anche un abbinamento a opere d’arte personalizzate realizzate da parte di artisti di fama internazionale tra cui si vociferano i nomi di Fabrizio Plessi, con il suo schermo circolare a tutto tondo evocante fiamme e calore, e David Tremlet, realizzatore di wall drawing permanenti che decoreranno pilastri e parete di fondo dell’atrio principale.

La polemica

Risale a qualche giorno fa ma prosegue tuttora l’aspra polemica tuttora attiva sui social media circa il nuovo progetto ligure del “Peluffo & Partners”.

“I condomini nel centro di Cervinia sono tutti di massimo 4 o 5 piani, mentre questo dovrebbe essere di 12 piani” si legge tra i vari e numerosi commenti postati su Facebook; con “i lavori in partenza già dal prossimo marzo”, alcuni si domandano “come abbia fatto la Sovrintendenza ad autorizzare un edificio così alto e sproporzionato rispetto al contesto e che non fa uso di materiali adatti alla montagna”.

Altri cittadini, invece, evocano interventi di manutenzione ordinaria su altre strutture della zona pur prioritari ma mai eseguiti: “non è più ammissibile che la strada del Cielo Alto sia al livello di un paese del terzo mondo con crateri grandi come vulcani e tombini che escono di 30 centimetri”.

La risposta della “Peluffo & Partners”

Preso atto delle critiche che hanno interessato il progetto, “Peluffo & Partners” spiega ragioni e precisa posizioni a suo avviso mal formulate o interpretate.

“Cervinia non è nuova a interventi di visione architettonica innovativa quali per esempio la Casa del sole di Carlo Mollino, l’albergo Pirovano di Franco Albini, il condominio Giomein di Mario Galvagni, il condominio Cielo Alto di Roberto Dolza e la Casa dello scalatore di Lca architetti – osservano dallo studio di architettura -. The stone si colloca in un contesto in cui esistono altri edifici a più piani, in primis la stessa Casa del sole, alta 36 metri, e alcune altre costruzioni più recenti di pari altezza”.

A spingere molti residenti a travisare le intenzioni architettoniche e paesaggistiche dell’immobile è stata, a detta dei progettisti, la circolazione di alcune immagini non corrispondenti a versioni di lavoro o finali.

“Con riferimento all’eventuale sottrazione di posti letto alberghieri, riteniamo questa osservazione del tutto fuorviante – concludono dalla “Peluffo & Partners” -. Il nostro committente, il gruppo Vico General Contractor, ha creato negli ultimi anni almeno 500 posti letto alberghieri grazie alle ultime operazioni del GH Cervino, del TH Courmayeur e dell’AD Gallias di Bard”.

La voce alla politica

“L’opera, non ancora concessionata, ha ottenuto il parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e della Commissione edilizia – spiega il sindaco di Valtournenche, Jean Antoine Maquignaz -. Grazie a una legge italiana che la Valle d’Aosta ha fatto sua, la demolizione con successiva ricostruzione di un fabbricato concede al costruttore un premio volumetrico del 35% escluso dalle norme di piano”.