Via Torino e via Festaz non diventeranno a senso unico ma “zone 30”

Via Torino e via Festaz, ad Aosta, non diventeranno a senso unico. Diventeranno però “zone 30”, cercando di diventare più “a misura” di pedone e di ciclista. Ad annunciarlo, nel Consiglio comunale cittadino di oggi, dedicato al rendiconto di bilancio, l’assessore ai Lavori pubblici Corrado Cometto, in replica da una mozione collegata all’esercizio finanziario 2022 presentata da tutti i gruppi di opposizione che puntava l’attenzione sull’“Area Puchoz”.

Cometto ha spiegato: “Proprio ieri – ha detto – abbiamo approvato in Giunta una delibera basata su uno studio di dettaglio dell’Area tecnica sul Pgtu, che prevede l’istituzione su tutta via Torino e su via Festaz di una ‘zona 30’. Quindi, la pista ciclabile non sarà più realizzata sui marciapiedi e gli stalli di sosta ma diventerà più ciclabile l’intera zona. Soprattutto, ed era il nostro grave cruccio per cui era fatta questa procedura, i quattro dehors in quell’ambito non solo potranno rimanere ma fruire anche di ciò che il nuovo parco cittadino potrà portare alla zona”.

Riguardo il progetto di conversione del “Puchoz” a parco, Cometto ha aggiunto: “Nel 2022 sono fatte delle attività prodromiche per andare verso la direzione di realizzazione del parco, dalla piantumazione degli alberi, all’avviamento, ora in fase di completamento, della rimozione della recinzione, molto divisiva, tra lo spazio interno e quello urbano esterno”.

Non solo: “Un’altra attività avviata nel 2022 è quella relativa all’affidamento del rifacimento dell’impianto di irrigazione. Dopo stipula del contratto, in corso, i lavori dovrebbero avviarsi in primavera. Il nuovo impianto prevede anche un certo controllo da remoto, per cui stiamo cercando di migliorare l’irrigazione non solo manuale, ma attraverso anche una sonda idrometrica per il controllo dell’umidità del terreno. Il progetto sta andando avanti, riteniamo di avere la consegna nei tempi previsti”.