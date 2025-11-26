Facebook Twitter Instagram Youtube

  Aosta
  Ultima modifica: 26 Novembre
  09:50

Addestramento con i colleghi svizzeri per i vigili del fuoco valdostani

Si è rinnovato, per due giorni, lo scambio formativo tra il Corpo valdostano dei vigili del fuoco valdostani e del canton Vallese, assieme alla società Sitrasb, concessionario italiano del tunnel del Gran San Bernardo.
Vigili del fuoco Svizzera
Cronaca

Si è rinnovato, anche per quest’anno, lo scambio formativo tra il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, i vigili del fuoco del cantone Vallese (Svizzera) e la società Sitrasb, concessionario italiano del tunnel del Gran San Bernardo.

Le due giornate di esercitazioni e formazione si sono svolte al Centre cantonal de la protection civile vicino a Grône, nella Confederazione elvetica. Nei due giorni sono state approfondite, soprattutto, le procedure relative agli incendi in ambienti contenuti.

Nell’insieme, fanno sapere dal comando di corso Ivrea, “una utile e proficua condivisione di buone pratiche del soccorso”.

Vigili del fuoco Svizzera
L’addestramento in Svizzera.

