Bimba morta dopo le visite, i periti: c’erano delle possibilità di guarigione

Il decesso della piccola Valentina Chapellu – la bimba di 17 mesi morta il 17 febbraio 2020 all’ospedale torinese Regina Margherita, dov’era stata trasferita dopo quattro visite al “Beauregard” di Aosta – è avvenuto “per una grave complicanza batterica dell’influenza tipo A”. A metterlo nero su bianco sono il medico legale Cinzia Immormino e il direttore della pediatria d’urgenza della “Città della Salute e della Scienza” di Torino Antonio Francesco Urbino, cui il Tribunale aveva affidato la consulenza tecnica chiesta dalla Procura di Aosta. I due sanitari sono stati ascoltati, dinanzi al Gip Giuseppe Colazingari, nell’udienza che oggi, giovedì 16 dicembre, ha chiuso l’incidente probatorio.

Gli indagati

Sono rimasti tre (dopo una precedente richiesta di archiviazione) i medici dell’Usl Valle d’Aosta iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo, in relazione alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Si tratta di Adriana Bobbio di Sarre, Catherine Bertone di Aosta e Marco Aicardi di Verrayes. All’udienza odierna erano presenti anche i consulenti di parte degli indagati e della famiglia della bimba, che hanno partecipato alle operazioni peritali. La necessità del nuovo esame tecnico era discesa dalle due consulenze svolte sinora dagli inquirenti, apparse non esaustive rispetto alla valutazione delle condotte dei medici.

Profili di colpa per un medico

Secondo i periti ascoltati quest’oggi, pur “non potendo attribuire pienamente” una “diretta conseguenza tra l’operato dei sanitari che l’hanno avuta in cura” e la morte della bambina, occorre sottolineare come “sussistano chiari profili di colpa, determinati da negligenza e imprudenza” nell’“operato del medico che ebbe a visitare” Valentina durante “l’accesso al Pronto soccorso dell’ospedale Beauregard” dell’11 febbraio 2020. Si tratta della visita avvenuta ventiquattr’ore prima che la situazione precipitasse. La sera del 12, infatti, la piccola venne soccorsa a casa in ambulanza e, a seguito di un arresto cardiaco al “Beauregard”, trasferita prima al “Parini”, poi al Regina Margherita, dove arrivò già in coma e, giorni dopo, spirò.

Per i consulenti del giudice, “se Valentina fosse stata ricoverata il giorno 11 febbraio al fine di eseguire gli esami clinici appropriati” e “di supportarla nelle evidenti difficoltà cliniche che manifestava”, avrebbe “avuto delle possibilità” (seppur “difficili da definire in termini numerici”), di “superare la malattia, anche se una complicanza batterica così grave può avere un andamento rapidamente ingravescente nonostante tutto”. Comunque, “non si può attribuire al dottor Aicardi (che la visitò in quell’occasione, ndr.) una responsabilità connotata da gravità della colpa”, perché la “drammaticità dell’andamento della malattia che ha colpito” la bimba “non era prevedibile indipendentemente dai comportamenti assunti”.

Condizioni diverse nelle visite precedenti

E’, osservano ancora i periti, “molto probabile che la bambina al momento della visita effettuata dalla dottoressa Bobbio e dalla dottoressa Bertone (il riferimento è agli accessi ospedalieri precedenti all’11 febbraio, ndr.) fosse affetta da influenza di tipo A, peraltro non ancora complicata dalla sovrainfezione batterica polmonare che è stata la causa del decesso di Valentina”. L’urgenza del 12 febbraio di sottoporre la piccola a cure tempestive, infine, “non evidenzia criticità nello svolgimento dei fatti”, compreso “il trasporto nei vari ospedali effettuato da quel momento in poi”. Chiuso l’incidente probatorio, il pm Francesco Pizzato, alla luce delle risultanze tecniche, dovrà determinarsi sulla contestazione inizialmente ipotizzata, decidendo il futuro del fascicolo.