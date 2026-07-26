Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 26 Luglio
  • 18:12

Bloccata da un masso sul Monte Bianco, i soccorsi intervengono via terra

Una 26enne britannica è stata schiacciata da un masso di grosse dimensioni sull’Aiguille de Toula (nel massiccio del Monte Bianco, in territorio francese). La meteo avversa ha impedito a SAV e Sagf di raggiungere la zona in elicottero.
L'elicottero del Soccorso Alpino
Cronaca

Un masso di grandi dimensioni, da oltre 200 kg, si è staccato ed ha bloccato un’alpinista britannica di 26 anni, che stava procededendo sull’Aiguille de Toula (in territorio francese, nel massiccio del Monte Bianco), schiacciandole una caviglia. I soccorritori del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix, competenti per l’area dell’incidente, non hanno potuto intervenire causa nebbia in quota ed hanno segnalato l’intervento ai colleghi italiani.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha quindi tentato un avvicinamento in elicottero, ma non è andato a buon fine, sempre per le condizioni meteo avverse. I tecnici del SAV e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza sono quindi stati sbarcati al Pavillon e hanno proceduto via terra, inizialmente con la funivia Skyway, quindi in progressione alpinistica. La donna è stata raggiunta, liberata dal masso e portata in Pronto soccorso, per le cure conseguenti il trauma da schiacciamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
SFOGLIA MAGAZINE GRAN FINALE
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI