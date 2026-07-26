Bloccata da un masso sul Monte Bianco, i soccorsi intervengono via terra

Un masso di grandi dimensioni, da oltre 200 kg, si è staccato ed ha bloccato un’alpinista britannica di 26 anni, che stava procededendo sull’Aiguille de Toula (in territorio francese, nel massiccio del Monte Bianco), schiacciandole una caviglia. I soccorritori del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix, competenti per l’area dell’incidente, non hanno potuto intervenire causa nebbia in quota ed hanno segnalato l’intervento ai colleghi italiani.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha quindi tentato un avvicinamento in elicottero, ma non è andato a buon fine, sempre per le condizioni meteo avverse. I tecnici del SAV e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza sono quindi stati sbarcati al Pavillon e hanno proceduto via terra, inizialmente con la funivia Skyway, quindi in progressione alpinistica. La donna è stata raggiunta, liberata dal masso e portata in Pronto soccorso, per le cure conseguenti il trauma da schiacciamento.