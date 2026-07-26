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  • Aosta
  • Ultima modifica: 26 Luglio
  • 12:39

Moto si scontra con un’auto sulla Statale 27, ferito 66enne

Dai primi elementi, l’uomo, di nazionalità svizzera, ha perso il controllo del mezzo nell’affrontare una curva, finendo contro una vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta.
Moto incidente stradale
Cronaca

Un motociclista 66enne, di nazionalità svizzera, è rimasto ferito nello scontro con un auto avvenuto attorno alle 11.30 di oggi, domenica 26 luglio, sulla strada Statale 27, non lontano dall’abitato di Gignod.

Da una prima ricostruzione, il centauro viaggiava in direzione del Gran San Bernardo. Nell’affrontare una curva a destra, per cause al vaglio dei Carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, urtando un’auto, condotta da un connazionale, che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

La moto ha finito la sua corsa contro il guard-rail. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al “Parini”, dove sono in corso le visite di diagnostica. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per il ripristino della carreggiata e la messa in sicurezza dei mezzi.

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