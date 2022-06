Cade da una scala mentre lavora, 59enne in rianimazione

Dopo le visite di diagnostica in Pronto soccorso, è stato ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, per un trauma cranico ed altre lesioni, il 59enne feritosi in un incidente sul lavoro nella giornata di ieri, mercoledì 8 giugno, in una falegnameria, a conduzione familiare, nel comune di Villeneuve.

Sulla base di una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo è caduto da una scala, da un’altezza di circa quattro metri. Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato al “Parini”. Sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Saint-Pierre e gli accertamenti sull’accaduto sono curati dallo Spresal dell’Usl.