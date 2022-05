Cervino, incidente sugli sci per un commercialista valdostano

Incidente in montagna, nella giornata di ieri, domenica 1° maggio, per un commercialista valdostano. Gianni Odisio, 60 anni, si trova ricoverato in un centro ospedaliero di Berna, in Svizzera, per le conseguenze di una severa ipotermia, dopo essere stato soccorso sul versante elvetico del Monte Cervino, dove si trovava a praticare dello sci alpino.

A quanto si apprende, nell’affrontare un tratto fuori pista, nella parete sopra Zermatt, l’uomo è scivolato in un corso d’acqua creato dallo scioglimento della neve, finendo in un punto in cui lo stesso scorreva sotto la superficie del manto e non riuscendo più a muoversi.

I soccorritori sono stati allertati dal compagno di uscita, resosi conto che non era possibile estrarlo autonomamente. Anche per i tecnici giunti sul posto, l’operazione – che ha richiesto circa un’ora – è stata complessa: si è rivelato necessario scavare un cunicolo parallelo, per raggiungerlo e liberarlo.

Odisio è stato quindi trasportato a Berna, sede di un’unità specializzata nel trattamento delle ipotermie, in condizioni che nell’immediatezza sono apparse critiche, soprattutto per essere rimasto esposto allo scorrere dell’acqua gelida.

Già nella mattinata di oggi, lunedì 2, il quadro complessivo è apparso però in miglioramento, permettendo di spostare il paziente – che sta venendo raggiunto dai familiari – dalla terapia intensiva. Titolare dello studio di famiglia, Odisio è conosciuto anche per gli incarichi professionali in diverse società della regione.