Il pm Giovanni Roteglia da Aosta alla Procura di Milano

Da venerdì scorso, 9 gennaio, il sostituto procuratore Giovanni Roteglia ha preso servizio alla Procura di Milano. Ad Aosta, sua sede fino al giorno precedente, era arrivato – in prima nomina – poco più di quattro anni fa, nel settembre 2021, all’indomani del tirocinio alla Procura di Bologna.
37 anni, originario di Sassuolo (Modena), durante l’esperienza in via Ollietti Roteglia si è occupato in prevalenza di reati ambientali. All’ufficio di Aosta, diretto dal procuratore capo Luca Ceccanti, restano così in servizio tre sostituti procuratori, con un posto che rimane scoperto.