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  • Aosta
  • Ultima modifica: 23 Marzo
  • 21:45

Incendio boschivo sulla collina di Aosta

Le fiamme sono divampate nella serata di oggi, lunedì 23 marzo, sulla collina di Aosta, non lontano dal centro abitato della frazione Pléod. Sul posto sono intervenuti il Corpo forestale, i Vigili del fuoco e la Polizia locale.
Incendio collina
Cronaca

Un incendio boschivo è divampato nella serata di oggi, lunedì 23 marzo, sulla collina di Aosta, non lontano dal centro abitato della frazione Pléod. Sul luogo sono al lavoro il Nucleo antincendio boschivo del Corpo forestale, i Vigili del fuoco e la polizia locale. L’intervento dei soccorritori ha evitato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni. Non si registrano feriti, sono bruciati della vegetazione ed alcuni alberi. L’incendio, visto alla distanza nella “plaine”, è ora sotto controllo e proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica.

 

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