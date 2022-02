Incidente aereo a Cervinia, la Procura ha chiesto il processo per un 62enne

Una richiesta di rinvio a giudizio, per l’accusa di omicidio colposo, è stata avanzata dalla Procura di Aosta per l’incidente in cui, il 25 ottobre 2020, morì il dirigente d’azienda Alfredo Buda, 59enne lombardo. La vittima volava su un elicottero precipitato nel comprensorio di Cervinia (Valtournenche), nella zona di Cime Bianche, a circa 3mila metri di quota. Il processo è stato chiesto per la persona sul velivolo sopravvissuta allo schianto, il 62enne Giorgio Oliva, di Odolo (Brescia).

I due avevano raggiunto Cervinia in elicottero per una domenica sugli sci. Il Robinson R44 da turismo con cui si erano spostati dalla Lombardia era stato notato parcheggiato nella stazione sciistica, come altre volte in passato. L’allarme era scattato quando l’elicottero, intrapreso il viaggio di ritorno nel pomeriggio, aveva emesso l’allarme ELT ricevuto dal centro di coordinamento dei soccorsi di Poggio Renatico (Ferrara) ed inoltrato alla Centrale Unica del soccorso valdostana. Le ricerche erano durate ore, con l’individuazione del relitto attorno alla mezzanotte, resa ancor più difficoltosa dalla scarsa visibilità.

Sulla base della perizia tecnica disposta dal Gip con incidente probatorio (che, ad oggi, è stata depositata, ma non ancora illustrata dal consulente del Giudice), la Procura sostiene che quel giorno non sussistessero le condizioni di sicurezza necessarie. L’udienza preliminare del procedimento è stata convocata dal Gup di Aosta per il 23 febbraio prossimo.

Oltre al Soccorso Alpino Valdostano, era intervenuto sul luogo dell’incidente il Soccorso Alpino della Guardia di finanza (occupatosi anche degli accertamenti successivi), assieme ad “Air Zermatt”, che aveva trasportato Oliva – in gravi condizioni – all’ospedale di Berna, in Svizzera. Il fascicolo è affidato al pubblico ministero Luca Ceccanti.