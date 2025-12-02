Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent, 33 indagati: sequestrati oltre 5 milioni di euro

Sono 33 gli indagati nei confronti dei quali è stata spiccata dal Gip del Tribunale un’ordinanza di sequestro per oltre 5 milioni di euro, eseguita, dalle prime ore di oggi, martedì 2 dicembre, dalla Guardia di finanza. I reati contestati, nell’ambito di un’indagine della Procura di Aosta, sono – a vario titolo – l’associazione a delinquere, il riciclaggio, l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la ricettazione e la corruzione di incaricato di pubblico servizio.

Le perquisizioni, che hanno coinvolto oltre 150 finanzieri, sono scattate in Valle d’Aosta, in Piemonte, Lombardia, Toscana, Molise, Sicilia, Calabria, Liguria, Puglia, Campania e Lazio. Obiettivo, mettere i sigilli su contanti, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobili sino a raggiungere l’ammontare di oltre 5 milioni di euro che, stando all’inchiesta, rappresenterebbe provento di attività criminosa.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Aosta, ricorrendo anche a intercettazioni telefoniche, ambientali, video e telematiche, hanno raccolto elementi che corroborano l’esistenza di un sodalizio criminale impegnato nel riciclaggio di denaro. Le somme sarebbero, nell’impostazione accusatoria, il frutto di illeciti fiscali ricondotti a tre società operanti in Piemonte ed attive nel commercio di materiale ferroso.

In sostanza, le aziende, principalmente attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, avrebbero ottenuto un’indebita detrazione di imposte e costi fittizi finalizzati ad abbattere l’utile di impresa e a “drenare” fondi dai conti delle stesse. Al riguardo, i finanzieri hanno ricostruito, per gli anni 2023 e 2024, da parte delle ditte coinvolte, l’emissione e l’utilizzo di fatture false per oltre 3 milioni di euro.

Il meccanismo messo a fuoco dalle “Fiamme gialle” prevedeva che, una volta incassata una fattura falsa, l’importo venisse trasferito sui conti personali di uno degli indagati. Costui si sarebbe quindi occupato di riciclarlo alla casa da gioco di Saint-Vincent, contando sulla presunta infedeltà di due funzionari ed ottenendo così somme in contanti o “fiches” da restituire alle società che avevano incassato le fatture, arrivando così alla “ripulitura” del denaro.

In particolare, dall’inchiesta è emersa la condotta di uno dei funzionari della casa da gioco. Per gli inquirenti, in qualità di incaricato di pubblico servizio e, in cambio di un compenso di volta in volta concordato, avrebbe ricevuto da numerosi giocatori provenienti da ogni parte d’Italia, somme di denaro ingenti. All’interno del suo ufficio, sarebbero state convertite in “fiches” o strumenti finanziari tracciabili, simulando vincite, in realtà mai avvenute, e celandone, in tal modo, anche l’eventuale origine illecita.