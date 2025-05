Ricovero di camper illegittimo, sequestrato un capannone a Pollein

Per il piano regolatore comunale si tratta di un fienile, con annessa stalla, ma – è la tesi della Procura della Repubblica – il proprietario lo ha surrettiziamente adibito ad autorimessa per camper. E’ così scattato, per mano della Guardia di finanza, il sequestro della struttura, situata in località Saint-Benin a Pollein. Al momento dell’intervento dei militari, risultavano ricoverati una trentina di mezzi, di proprietà di terzi.

Al proprietario, Roberto Marlier, viene contestata la violazione del testo unico sull’edilizia (il dpr 380 del 2001). Secondo gli inquirenti, sarebbe stata infatti modificata la destinazione d’uso dell’immobile, passando da quella agro-silvo-pastorale ad una di tipo commerciale, peraltro non prevista dalla pianificazione urbanistica in quella zona. Due profili che differiscono anche nei parametri di tenuta statica prescritti per i rispettivi stabili (motivo per cui i mezzi, ora, non possono essere movimentati).

A sviluppare le indagini è stato il Gruppo Aosta della Guardia di finanza. Gli accertamenti sono partiti da attività investigative effettuate nell’ambito del controllo del territorio su cui ha fortemente puntato il colonnello Nicola Bia, al vertice delle “Fiamme Gialle” nella nostra regione dallo scorso luglio. Accertamenti sono in corso sull’aspetto economico-fiscale dell’attività di ricovero dei camper svolta nella struttura.