Rissa nel centro di Aosta, tre feriti in pronto soccorso

Accertamenti dei Carabinieri sono in corso su una rissa scattata, dopo le 22 di ieri sera, venerdì 6 giugno, nel centro di Aosta, in via Croce di Città. Il quadro ricostruito dai militari non è ancora completo, ma sembra che ad affrontarsi lungo la strada siano stati tre gruppi di persone, di nazionalità diverse.

Per tre dei coinvolti c’è stato bisogno delle cure del vicino Pronto soccorso: hanno riportato ferite non gravi, con prognosi dai 10 ai 15 giorni. Nello scontro, a quanto appurato sinora, per colpire sono state utilizzate anche alcune sedie, prese dal dehors di un locale. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza.

I militari del Nucleo operativo radiomobile del’Arma, impegnati negli accertamenti, sono al lavoro per capire, oltre all’esatto accaduto, cosa abbia innescato la rissa, peraltro ad un orario in cui il centro della città vive la serata che porta al weekend, in una zona tradizionalmente frequentata. Diversi residenti sono stati richiamati dalle urla dei contendenti in strada.