E’ stato ritrovato nella serata di ieri, martedì 25 aprile, l’uomo uscito nel pomeriggio a La Salle per una passeggiata e di cui era stata segnalata la scomparsa.

L’allarme è stato lanciato verso le 20:30 per il mancato rientro a casa di una persona. La macchina dei soccorsi, composta da Vigili del Fuoco, Sagf, Sav, 118, Forestale e Carabinieri si è subito messa in moto, con uomini e mezzi, e poco tempo dopo l’uomo è ritrovato e preso in carico dal 118 per gli accertamenti del caso.