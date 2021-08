Scivolano per un centinaio di metri sul Polluce, recuperati dal soccorso alpino

Ayas - La caduta è stata arrestata grazie al fatto che la corda si è bloccata lungo uno sperone di roccia. Trasportati al Pronto soccorso dell'Ospedale Parini di Aosta, gli alpinisti sono ora in fase diagnostica. Hanno riportato contusioni e traumi non gravi. Le loro condizioni sono buone.

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in elicottero, questa mattina, per il recupero di due alpinisti sul Polluce, a quota 4000 metri circa. I due, un tedesco e una francese, procedevano legati e sono scivolati per un centinaio di metri. La caduta è stata arrestata grazie al fatto che la corda si è bloccata lungo uno sperone di roccia.

