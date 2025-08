Scontro tra tre vetture sulla Statale 26: due feriti e traffico bloccato

Due persone sono rimaste ferite in un incidente verificatosi nella mattinata di oggi, martedì 5 agosto, sulla statale 26, all’altezza di Saint-Denis. Il sinistro ha coinvolto tre vetture. Le ambulanze del 118 hanno trasportato in ospedale il conducente di un mezzo, un 28enne, e la passeggera, 70enne, di un altro mezzo, tutti e due residenti in Valle. Per entrambi sono in corso gli esami di diagnostica.

A seguito del sinistro, dalle cause in accertamento da parte dei Carabinieri, la strada statale 26 è stata momentaneamente chiusa. Il personale dell’Anas è sul posto per la gestione della viabilità, che viene al momento deviata sulla rete stradale limitrofa, con indicazioni in loco. Nell’area si registrano code.