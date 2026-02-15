Valanga in val Veny: sale a due il numero delle vittime

Non ce l’ha fatta ed è morto al Pronto soccorso del “Parini” uno dei due freerider estratti vivi dalla valanga del canale del Vesses, in val Veny (Courmayeur). Sale così a due il numero delle vittime del distacco verificatosi nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 febbraio. Si tratta di due uomini, di nazionalità straniera.

Per il terzo sciatore estratto dalla massa di neve, un uomo anch’egli straniero, permangono condizioni molto gravi: è stato trasferito dal “Parini” alla Città della Salute-Molinette di Torino. Nel frattempo, nonostante i rischi legati ad eventuali crolli residui, si sono concluse le operazioni di ricerca e bonifica: non risultano altre persone coinvolte.

Sul posto hanno operato i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e i militari del Soccorso Alpino Valdostano di Entrèves. In prima battuta, anche all’apparecchio per la ricerca dei segnali di dispositivi Artva, sono riusciti a localizzare dapprima uno dei travolti.

Nelle fasi successive, sono stati individuati gli altri due sciatori. Gli accertamenti e le operazioni di polizia giudiziaria sono affidate al Sagf. Complessivamente, sotto il coordinamento della Centrale unica del soccorso, sulla valanga sono intervenuti 15 soccorritori dei due corpi, con due medici e tre unità cinofile.

Coinvolti, nelle operazioni, due elicotteri, due ambulanze del 118 ed è stato allestito, nell’hangar a Courmayeur, un Posto Medico Avanzato per le azioni mediche in loco e per l’assistenza ad eventuali ulteriori persone coinvolte.

Nella val Veny, il bollettino valanghe segnalava per oggi rischio 3 (su 5) fino ai 2.400 metri e 4 sopra tale quota. E’ inoltre stata emessa, alle 11.53 di oggi, domenica 15 febbraio, un’allerta gialla, valevole su tutto il territorio regionale, per vento forte e valanghe.