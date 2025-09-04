Al via, dall’8 settembre, le domande delle imprese valdostane per partecipare ad Artigiano in Fiera

Torna, dal 6 al 14 dicembre 2025 a Milano, AF – Artigiano in Fiera, l’appuntamento internazionale dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari.

Per questo, la Chambre valdôtaine – attraverso lo Sportello SPIN2 in gestione associata con Unioncamere Piemonte e in collaborazione con l’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione – organizza la partecipazione delle imprese valdostane alla manifestazione.

“Artigiano in Fiera rappresenta l’appuntamento internazionale più importante in Italia dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari, considerato strategico anche per la valorizzazione dei territori e del turismo locale – scrive la Chambre –. Con oltre 1.000.000 di visitatori e 3.000 espositori, la manifestazione è il luogo ideale in cui gli artigiani di tutto il mondo possono presentare i propri prodotti, raccontare la loro storia e il loro lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità del proprio territorio e sviluppare una rete di clienti che si ripropone durante l’anno”.

La collettiva Valle d’Aosta sarà situata all’interno del Padiglione n. 1 e sarà articolata in 3 aree:

uno spazio istituzionale Valle d’Aosta che ospiterà l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition – Ivat e l’Assessorato Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d’Aosta, con lo scopo di promuovere l’artigianato di tradizione e l’offerta turistica della Valle d’Aosta;

Valle d’Aosta che ospiterà l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition – Ivat e l’Assessorato Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d’Aosta, con lo scopo di promuovere l’artigianato di tradizione e l’offerta turistica della Valle d’Aosta; un’ area collettiva dedicata alle imprese valdostane che desiderano esporre e vendere i propri prodotti;

dedicata alle imprese valdostane che desiderano esporre e vendere i propri prodotti; un’area di ristorazione con somministrazione di piatti tipici valdostani.

Lo Sportello SPIN2 si farà carico dell’abbattimento del 70 per cento dei costi di partecipazione per un massimo di 18 imprese in uno spazio espositivo preallestito di massimo 12 metri quadrati per ciascuna impresa, comprensivi delle quote di iscrizione.

Le imprese interessate – dice la Chambre – devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione compilato e firmato dal titolare/legale rappresentante esclusivamente via Pec all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it a partire dalle 8 dell’8 settembre e fino al 18 settembre 2025. Le domande pervenute prima delle 8 di lunedì 8 settembre 2025 non saranno prese in considerazione.

Maggiori dettagli sono disponibili nell’avviso consultabile sul sito camerale.