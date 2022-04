Causa Covid hanno chiuso in Valle d’Aosta 51 bar

La Pandemia ha fatto abbassare definitivamente le serrande di 51 bar in Valle d’Aosta. La nostra regione, secondo il report stilato da Unioncamere e InfoCamere, è dopo il Lazio (1860 strutture in meno), la realtà che più ha patito il periodo emergenziale.

In Italia, in tutto, sono quasi 7 mila le attività che hanno chiuso i battenti a causa del Covid negli ultimi due anni: dei 169.839 presenti nel 2019 ne sono rimasti 162.964 a fine 2021.

La Lombardia ha perso oltre 1.500 locali, vedendo così ridurre i suoi bar del 5,49%. Molte le Regioni che registrano variazioni superiori alla media. Marche e Friuli Venezia Giulia segnano riduzioni dell’ordine del 6%, Toscana, Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige con cali superiori al 5%, Piemonte, che si assesta al -4,99%. Hanno un trend opposto la Campania e la Sicilia, dove in questi due anni si è registrato un aumento del numero dei bar compreso tra l’1 e il 2%.

La Valle d’Aosta negli anni scorsi primeggiava però come regione con la maggiore densità di bar per abitanti. L’ultimo report Fipe – il Bar italiano del 2013 fotografava 3,5 bar per mille abitanti in Valle d’Aosta, a fronte di una media nazionale di 2,1 bar.