Cessione di Carrefour a NewPrinces, il 29 gennaio l’incontro con i sindacati

Nessun passo in avanti. A denunciare la situazione, dopo le notizie della cessione del Gruppo Carrefour, è la UilTuCs che spiega come l’acquirente, la NewPrinces spa, abbia “sempre eluso gli incontri ripetutamente richiesti per confrontarsi sul nuovo piano di sviluppo”.

“Piano ineludibile dopo l’acquisto, nel 2025, da parte di Newprinces delle aziende di Carrefour Italia e l’inclusione di oltre 11mila dipendenti, trasformandosi come primo gruppo alimentare italiano”, spiega la Uil, che, in particolare, “chiede la salvaguardia del perimetro occupazionale ma soprattutto informazioni sul piano di sviluppo commerciale, le prospettive della sede centrale e quelle della rete vendita, il modello degli ipermercati, le prospettive delle sedi logistiche, quelle della rete franchising ed il panorama contrattuale”.

Qualcosa, però, si muove. “Finalmente – fanno sapere dal sindacato –, questa preclusione è caduta ed è stato programmato un incontro tra Carrefour, NewPrinces e organizzazioni sindacali per il 29 Gennaio 2026”. Anche perché, dice sempre la Uil, “i circa 300 lavoratori del Gruppo interessati della Valle d’Aosta e i sindacati attendono con apprensione tale incontro per conoscere la nuova mappa organizzativa”.

La situazione alla Lidl, qualche progresso sul fronte dei premi

Altro confronto aperto è quello per il rinnovo del Contratto integrativo dei lavoratori della Lidl Italia, previsto per il prossimo 20 Febbraio. “A parte gli avanzamenti prodotti sugli istituti normativi e salariali trattati – dice la Uil –, l’ultimo incontro avvenuto lo scorso 16 gennaio ha prodotto progressi sul sistema premiante che possono essere ritenuti soddisfacenti”.

Nello specifico è stato concordato un importo pari a 650 euro annui, non riparametrato. Di questi, 500 euro sono previsti in buoni spesa e 150, lordi, in busta paga.

La trattativa con la Gros Cidac, contratto integrativo in arrivo?

Situazione in evoluzione anche per quanto riguarda la trattativa per il Contratto integrativo con la Gros Cidac di Aosta. Le parti si sono incontrate a dicembre. Secondo il sindacato ci sono tutte “le premesse per giungere ad una conclusione soddisfacente per dotare le lavoratrici ed i lavoratori di uno strumento indispensabile quale il contratto integrativo aziendale”.