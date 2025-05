Claudio Albertinelli è stato eletto presidente del Consiglio Sindacale Interregionale Alpi Arco Lemano

Claudio Albertinelli, segretario generale del Savt, è stato eletto all’unanimità presidente del Consiglio Sindacale Interregionale Alpi Arco Lemano durante l’Assemblea generale degli scorsi 26 e 27 maggio a Chambéry.

Albertinelli prende il posto di Antonio Fatiga, che ha esposto l’attività svolta dallo Csir durante il suo mandato, ricordando le diverse iniziative messe in campo. Ad affiancare il Segretario Savt saranno i Vicepresidenti Romina Baccaglio, rappresentante della Cisl Piemonte, e lo stesso Fatiga della Confédération générale di travail. È stato invece riconfermato il tesoriere/contabile Alessandro Pavoni.

L’Assemblea – si legge in una nota del Consiglio sindacale interregionale – ha poi “condiviso i temi prioritari da sviluppare nei prossimi incontri, su tutti il calo demografico e come ridare slancio all’attrattività dell’abitare i territori di montagna”.

In chiusura, “si è decisa la convocazione entro il mese di giugno del nuovo ufficio di presidenza per fare il punto della situazione e per definire il programma operativo dei prossimi mesi”.