Caro bollette, per la Lega “il Decreto Energia è un risultato importante”

“Il Decreto Energia di oggi è utile per aiutare famiglie, artigiani, commercianti e aziende. È un risultato importante, ottenuto grazie alla Lega che è infatti molto soddisfatta, ma serviranno altri provvedimenti“. Ad affermalo in una nota è la Lega Vallée d’Aoste che sta portando avanti dal mese di dicembre “una strenua battaglia per fare in modo che, anche a livello regionale, vengano erogati sostegni che aiutino le famiglie valdostane in difficoltà ad affrontare il caro energia”.

Durante la discussione delle Leggi di Bilancio, la Lega Vallée d’Aoste aveva proposto, con un ordine del giorno, la reintroduzione del Bon de Chauffage, per aiutare le famiglie a sostenere le spese per il riscaldamento domestico. Ordine del giorno che fu bocciato.

Nell’ultima seduta del Consiglio regionale la Lega, insieme ad altri gruppi di opposizione, ha proposto con una risoluzione l’impegno, da parte del Governo regionale, a “definire una misura specifica emergenziale di sostegno economico per contrastare il caro bollette destinata ai singoli e alle famiglie valdostane in difficoltà per il concorso alle spese di energia e riscaldamento domestico”. La risoluzione non è stata ammessa alla discussione in Aula e, per tale motivo, è stata riproposta per la seduta del Consiglio regionale di mercoledì 24 febbraio sotto forma di mozione.