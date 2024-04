Decreto Pnrr, Manes soddisfatto: “Salvi i progetti definanziati dei Comuni valdostani”

Tra gli emendamenti significativi riformulati in questi giorni a Roma, in Parlamento, al Decreto legge n°19/2024 “recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” , sul quale è stata posta la fiducia al governo, spicca quello a favore delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome. Una sorta di ‘clausola di salvaguardia‘ che assicura che le risorse già destinate alla Valle d’Aosta, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, al Friuli Venezia Giulia e agli enti locali dei rispettivi territori, rimangano assegnate anche se i finanziamenti originari del PNRR venissero ridotti o eliminati.

“Un risultato importante su una tematica estremamente sentita dai territori,” afferma il Deputato valdostano Franco Manes, “come aveva già annunciato l’Assessore Caveri in occasione dell’Assemblea del Celva del 19 marzo: dei circa 1000 progetti dei Comuni valdostani, ben 397 erano stati stralciati e definanziati. Tra l’altro, alcuni dei quali erano già conclusi. Ora, grazie a lavoro di squadra con l’Amministrazione regionale, in Parlamento e in Conferenza delle Regioni, vengono garantiti ai Comuni valdostani i finanziamenti.”

Il valore complessivo dei finanziamenti di cui si parla per Trento, Bolzano, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia ammonta a circa 260 milioni di euro.