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  • Aosta
  • Ultima modifica: 24 Giugno
  • 11:58

Dopo la chiusura delle gallerie Sav valuta sconti sulla tratta di autostrada da Nus a Saint-Pierre

A comunicarlo, dopo una lettera di Sav, il presidente della Regione Testolin. Gli sconti non sarebbero immediati a causa del tratto autostradale misto, gli svincoli liberi di Aosta ovest-Saint-Pierre e le agevolazioni per gli utenti con Telepass. E bisognerà parlare con Rav.
La galleria Côte de Sorreley
Politica

Chiuse da quasi dieci giorni le gallerie Côte de Sorreley e Signayes, la domanda restava inevasa: ci sono margini – chiesti con una risoluzione – per la gratuità o una significativa riduzione del pedaggio autostradale per chi risiede in Valle, nel tratto di A5 tra il casello di Nus e quello di Aosta ovest-Saint Pierre, per tutta la durata dei lavori?

La risposta è ni. O meglio, Sav sta valutando di applicare degli sconti sulla tratta da Nus a Saint-Pierre. A spiegarlo, oggi in Consiglio regionale, il presidente della Giunta Renzo Testolin: “Sav, in una lettera, ha comunicato di aver avviato le verifiche tecniche amministrativo e di regolamento per accertare l’effettiva possibilità di implementare ulteriori agevolazioni tariffarie“.

Non ora, però: “Dalle prime valutazioni – dice ancora Testolin citando la lettera di Sav – evidenziano, dal punto di vista tecnico, la non immediatezza dell’eventuale implementazione trattandosi di un tratto autostradale misto che dal sistema chiuso della A5 coinvolge poi la tratta semi-chiusa dell’autostrada fino al traforo del Monte Bianco. E che, inoltre, presenta sul tratto di competenza Rav spa gli svincoli liberi di Aosta ovest-Saint-Pierre”.

“Questo – ha aggiunto il Presidente della Regione – comporta complicazioni tecniche con la concessionaria Rav e per il funzionamento del sistema di comparto per gli utenti possessori di Telepass. Ulteriori sconti, inoltre, prevedono autorizzazioni da parte del Ministero e della confinante concessionaria Rav”.

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