Elezioni comunali, sfida a due anche a Pontey

Aosta - In vista delle elezioni comunali che si svolgeranno in Valle d’Aosta i prossimi 20 e 21 settembre 2020 abbiamo raccolto tutte le liste in campo, comune per comune, ma mano che vengono definite, insieme ai relativi candidati al ruolo di sindaco e vice sindaco, oltre che per il consiglio comunale stesso.

Abbiamo poi suddiviso i comuni per gruppi, seguendo il criterio delle Unités des Communes, in modo da rendere più immediata e semplice la consultazione delle liste. L’articolo è in continuo aggiornamento.

Coalizione autonomista popolare progressista

Gianni Nuti – Sindaco

Josette Borre – Vice Sindaco

Progetto civico progressista

Fabio Protasoni, Loris Sartore, Giuseppe Brucculeri, Antonio Crea, Serena Del Vecchio, Titti Forcellati, Cecilia Lazzarotto, Samuele Tedesco, Luca Tonino, Sarah Burgay, Diego Foti, Luciano Boccazzi, Gianluca Del Vescovo, Donatella Martinet.

Area popolare Stella Alpina

Marco Cocco, Federica Portolani, Ermanno Bonomi, Maddalena Manganiello, Andrea Palumbo, Tamara Corvino, Ettore Vierin, Natale Dodaro, Stefano Fracasso, Franco Trevisan, Sergio Jotaz, Monica De Santis, Luca Girasole, Alessandra Addario, Tito Cordiano, Simonetta Salerno, Cristina Sassone, Laura Conte, Alessandro Arena, Eric Filippone, Stefano Piana, Mauro Amadei e Rosanna Pesa.

Lega

Sergio Togni – Sindaco

Bruno Giordano – Vice Sindaco

Candidati consiglieri: Stella Vittoria Bertarione, Maria Francesca detta Franca Bertucci, Valentina Bonomo, Andrea Bussi, Vittorio Carrupt, Marco Cinotti, Giuseppe detto Manuel Cipollone, Cristina Adriana Coppa, Claudio Dalle, Beniamino detto Benni D’Errico, Sebastiano Di Prima, Deborah Dodaro, Simone Dosso, Andrea Galvani, Christian Ganis, Paola Iseglio, Alberto Jorioz, Sandro Lai, Laura Menzio, Andrea Mosca, Franco Napoli, Sabrina Poletti, Paola Risalvato, Sylvie Spirli, Paolina Territo, Fabio Truppi e Lucia Vallesi.

A sostegno della candidatura Togni-Giordano c’è anche la lista civica “Autonomia e Libertà – Autonomie et Liberté” composta da 23 candidati. Si tratta di Marisa Aimonino, Mirko Alessandro Andriolo, Marco Baratta, Andrea Betti, Daniela Bordet, Raffaele Callegari, Enrico Camilli, Wendy De Los Santos Drullard, Adele De Zordo, Maria D’Orsi Squitieri, Primo Ferré, Onofrio Lombardo, Samuel Malara, Paolo Oreste Mandarino, Davide Marino, Stefano Martinelli, Nadia Mascioni, Gianpietro Massa, Cristina Moroni, Davide Sciré, Elena Sorgente, Roberto Vacher e Roberto Zanin.

Potere al Popolo

Bruno Trentin – Sindaco

Francesco Rappazzo – Vice Sindaco

Maria Lancerotto, Maria Rosaria Albanese, Ambra Bigiarini, Francesco Bova, Daniela Castegnaro, Claudio Chellini, Lorenzo Chellini, Paolo Davisod, Jean Genola, Mirko Grlj, Rosanna Luberto, Riccardo Mascioni, Roberto Mascioni, Tania Piras, Arianna Puglisi, Riccardo Rapetto, Gianfranco Salatiello, Daniela Tognonato, Marta Trentin.

Adu Vda

Chiara Giordano – Sindaco

Giulio Gasperini – Vice Sindaco

Abdallah Aoun, 20 anni, Receptionista, Enrico Bandito, 40 anni, Insegnante e musicista, Chiara Berard, 22 anni, studentessa, Vicepresidente Arcigay Valle d’Aosta, Marco Biasi, 35 anni, Insegnante di francese, Francesca Bordet, 28 anni, Operatrice sociale, Veronica Bossi, 36 anni, Educatrice, Carola Carpinello, 53 anni, consigliera comunale uscente, Matteo Castello, 33 anni, Impiegato tirocinante, Stefano Luca Colacioppo, 44 anni, Incisore, Maria Beatrice Feder, 60 anni, Insegnante di italiano e storia, Catalin Traian Gadalean, 46 anni, Infermiere, Felicia Gallucci 56 anni, dipendente regionale, Paolo Gino, 71 anni, Artigiano in pensione, Filippo Gregorini, 49 anni, Commerciante, Matteo Leonardi, 31 anni, commerciante, Vanessa Marinello, 26 anni, animatrice villaggi turistici, Marco Mathamel, 37 anni, educatore, Paolo Meneghini, 73 anni, ingegnere aeronautico e pilota in pensione, Nives Paroli, 62 anni, coordinatrice infermieristica in pensione, Massimo Pitassi,66anni, dipendente regionale in pensione, Katuscia Saia, 50 anni, operatrice Socio Sanitaria, MonicaTavella, 44 anni, Operatrice Socio Sanitaria, Massimo Valenti, 41 anni, Insegnante di sostegno.

Forza Italia – Fratelli d’Italia VdA

A supporto della candidatura di Paolo Laurencet a Sindaco e Renato Favre vice sono state presentate due liste, una di Forza Italia e una di Fratelli d’Italia.

Forza Italia

Alex Borinato dipendente pubblico, Valeria Casali avvocato, Samantha Cavallaro commessa, Edy Cordeddu dipendente Aps, Deborah Cortese casalinga, Giuseppe Costanzo impiegato, Teresa Duc ex guida esperta di Safari, Sonia Furci dipendente Usl, Manuela Gallizzi rappresentante, Moreno Golia titolare di impresa di pulizie, Katia Guidi avvocato stabilito, Luca Licata geometra e libero professionista, Paolo Mariano autista di autobus, Sabrina Marrocu commessa, Andrea Maria Munteanu imprenditore nel ramo alimentare, Gianfranco Nogara ed dipendente pubblico, Giuseppe Rao titolare di negozio di articoli sportivi, Martino Rossi cameriere, Carmine Saturno imprenditore e titolare della mini catena “PuBurger”, Rosalba Scali dipendente usl, Massimiliano Simili proprietario del Café de la Place, Federica Talotta commessa, Lucio Varzi, Andrea Villettaz costruttore edile, Elide Visentin ragioniera, Andrea Curiat Vuillermoz titolare di una palestra.

Fratelli d’Italia

Lorenzo Giulio Aiello, Karin Agostino, Cristian Aloisi, Federica Aramini, Paola Barrera, Domenico De Gattis,Fabio De Michelis, Damiano Fusaro, Paolo Gastaldi, Sabrina Lardiello, Ciro Loffredo, Marco Mammoliti, Anna Rosa Marcigliano, Daniele Maredda, Andrea Nicotra, Sonny Perino, Mario Petrai, Denise Poddighe, Francesco Puglisi, Ilaria Solito, Lucia Serafino, Manuel Spandre Elena Spanò e Simone Venuti.

Rinascimento Aosta

Giovanni Girardini – Sindaco

Roberta Carla Balbis – Vice Sindaco

Enrico Allera Longo (ristoratore), Eleonora Baccini (imprenditrice), Adriana Bassino (impiegata amministrativa), Chiara Canonico (impiegata), Stefano Cavallero (dipendente Galbani), Cristina Cominolo (segretaria di studio medico), Luca D’Agostino (responsabile di attività comerciale), Alex Dal Grande (imprenditore), Cristina Dattola (dipendente Ausl), Roberto Di Francesco (lavoratore autonomo), Edoardo Fornasiero (studente universitario), Rocco Foti (responsabile emittente radiofonica), Mirko Fresia Paparazzo (architetto), Jacopo Gigliotti (studente universitario), Alessandra Lituani (casalinga), Luigi Macrì (commerciante), Federico Marchetti (dirigente scolastico), Daniela Pagani (responsabile di struttura ospedaliera), Corrado Pallais (ristoratore), Francesca Paonessa (studentessa Oss), Marco Peloso (dipendente Rav), Françoise Pennacchioli (imprenditrice turistica), Fabio Alino Rey (dipendente Gros Cidac), Philippe Trossello (gioielliere/fotografo) e Monica Vicentini (dipendente Ausl).

Partito comunista italiano

Francesco Statti – Sindaco

Dario Ortolano – Vice Sindaco

Riccardo Main, barista e segretario regionale Piemonte e Valle d’Aosta del PCI; Gabriella Manganoni, estetista; Alfio Spadini, geometra; Angela Viotti, pensionata; Elio Communod, elettricista; Lucia Capello, bibliotecaria; Luca Grange, artigiano edile; Silvia Manzon, commerciante; Paolo Marricco, impiegagato; Marica Guazzora, impiegata amministrativa; Francesco Lucia, studente liceale; Nadia Soldi, casalinga; Vincenzo Buda, tecnico delle telecomunicazioni; Francesca Turcutto, coordinatrice del traffico; Girolamo Lanzafame, tecnico elettronico; Enza Silvana Baldari, casalinga; Andrea Zerbetto, tecnico informatico; Luca Foglino operaio alimentarista e segretario Fgci Piemonte e Valle d’Aosta; Giovanni Donadio, meccanico; Silvia Meloni, impiegata metalmeccanica; Donato Federici, operaio metalmeccanico; Piero Capello, impresario edile; Pietro Bergamasco, impresario idraulico; Salvatore Casula, operaio metalmeccanico; Davide Ianni, ingegnere informatico.

Movimento 5 Stelle VdA

Daniele Cucinotta – Sindaco

Luca Cantelli – Vice Sindaco

Crina Capello, Enrico Falconi, Emanuele Marchionne, Ivo Angiari, Kevin Aveta, Bee Omar, Giada Bencardino, Andrea Bourbon, Bova Maria Rosaria, Celentano Lucio Gino, Massimo Desandré Lombard, Ileana Fois, Governale Giuliana, Giuliano Grazzini, Jeantet Nicoletta, Laganà Rosa, Denise Marangoni, Mellea Laura, Trento Dilva e Herman Vallet.

Brissogne

Il sindaco uscente Bruno Menabreaz si trova di fronte una lista civica capitanata da Dimitri Demé.

Bruno Menabreaz – Sindaco

Edy Saluard – Vice Sindaco

Simona Porliod, Monica Scattolin, Paolo Marcoz e Simone Arlian; Silvia Zulian, Bruno Cerise, Katia Chabloz , Roberto Canale ed Emanuel Piccot.

Lista “Brissogne – Brèissogne”

Dimitri Demé – Sindaco

Barbara Guglielmino – Vice Sindaco

Stefania Bichini, Luca Champion, Erika Desandré, Maria Garofalo, Roberto Mancuso, Fabrizio (Faber) Marcoz, Gianluca Tomaselli, Nadir Volget e Sergio Ziggiotto.

Charvensod

Si va verso una lista unica a Charvensod dove il sindaco uscente ha riunito anche una parte della minoranza uscente.

“Insieme per Charvensod”

Ronny Borbey – Sindaco

Laurent Chuc – Vice Sindaco

Francesca Lucianaz, Franco lombardo, Lucia Faita, Patrick Ronzani, Renata Ducly, Jordy Bollon, Fabio Lombardo, Chiara Bernardi, Evi Garbolino, Aurelio Lucianaz, Jessica Tillier, Luca Jacquemod e Federica Vielmi.

Fénis

Chiusa la lista del sindaco uscente Mattia Nicoletta, con buona parte dei consiglieri uscenti ricandidati. Il candidato vicesindaco è Ennio Cerise.

Consiglieri: Fabio Cerise, Laura Perraillon, Enrico Perruquet, Denis Piccot, Martina Brunier, Federica Tabord, Anna Chapellu, Amanda Guarisco, Rémy Voyat, Nelly Gaillard, Veronica Barbier, Guido Ducourtil e Angelo Bonichon.

Gressan

La lista del sindaco uscente Michel Martinet è chiusa e sarà una lista unica. Hanno rinunciato a presentare una lista alternativa alla maggioranza uscente Elio Stacchetti, Mirko Impérial e Martino Cossard che commenta amareggiato: “Abbiamo alzato bandiera bianca, questa mattina abbiamo avuto qualche defezione. Mi spiace, era giusto avere due liste”

Michel Martinet – Sindaco

René Cottino – Vice Sindaco

Simone Anile, Andrea Berlier, Mirco Blanchet, Elodie Brunet, Ivan Cottino, Elisabetta Dugros, Henry Favre, Michela Greco, Gianluca Mazzocco, Chiara Nicotra, Aldo Quendoz, Marco Ranfone, Gabriella Savioz, Piera Stivaletta e Christian Tibone.

Jovençan

Dopo il tentativo naufragato di Erika Guichardaz di chiudere una lista unica, si va verso due compagini. Da una parte c’è la squadra guidata dal sindaco uscente Vally Lucianaz, che si ripropone per un secondo mandato, mentre sul fronte della minoranza c’è un gruppo al lavoro che porta Riccardo Desaymonet come candidato sindaco.

Vally Lucianaz – sindaco

Henry Quendoz – vicesindaco

Consiglieri: Amelio Argentour, Moreno Cavilli, Rémy Praz, Dina Quendoz, Rosita Guichardaz, Augusto Saltarelli, Leo Montrosset.

Nus

Camillo Rosset con vice Fabio Grange cerca la riconferma. Di fronte si troverà la lista “Nus Lista Civica – Tradizione e Futuro” con Alessandro Calisti sindaco e Marghereta Milliéry vice.

Pollein

Il sindaco uscente Angelo Filippini si ricandida, Al suo fianco Jean-Pierre Celesia come vice. La minoranza è al lavoro per costruire una lista alternativa.

Angelo Filippini – Sindaco

Jean-Pierre Celesia – Vice Sindaco

Consiglieri: Italo Arlian, Luca Bettoni, Cristiana Canestrelli, Andrea Cheli, Sandra Cortivo, Aline Dalbard, Franca Lavacchielli, Maura Millet, Francesca Nardone, Lorenzo Pellegrinuzzi, Luca Perrier, Igor Torlai, Umberto Viérin.

Quart

Dopo il passo indietro del sindaco Eugenio Acheron, circola nelle ultime ore il nome dell’Assessore Paolo Fiori. La minoranza sta costruendo una lista alternativa che presenta per il ruolo di sindaco Fabrizio Bertholin e vice Manuela Bergamasco.

Saint-Christophe

Chiusa la lista del sindaco uscente Paolo Cheney.

Paolo Cheney – Sindaco

Corrado Domenico Giachino – Vice Sindaco

Dino Barmasse, Laura Bionaz, Davide Casola, Fabrizio Chabloz, Marco Cheney, Hillary Cuneaz, Joel Desandré, Enrico Di Francesco, Giulia Gerbore, Marco Gheller, Massimo Martini, Giorgia Pasquettaz, Cristina Roux e Cristina Viglino.

Saint-Marcel

Il sindaco uscente Enrica Zublena non si ricandida e cede il testimone al funzionario regionale Andrea Bionaz.

La lista, unica, “#SaintMarcel 2020-2025”, è pronta.

Andrea Bionaz – Sindaco

Letizia Blanc – Vice Sindaco

Lara Artaz, Cinzia Avati (consigliere uscente), Paolo Blanc, Davide Brunod, Giuseppe Ciriaco Cairo, Alessandro Forestiero, Alessandro Grange (assessore uscente), Chiara Napoli, Annie Pellissier, Domenico Rambelli, Vincenzo Rogato, Jean Michel Solerte Jean (assessore uscente) e Mathieu Villani (assessore uscente)

Saint-Rhémy-en-Bosses

Lista unica con il sindaco uscente Corrado Jordan, candidato alle regionali con VdA Unie, che passa il testimone ad Alberto Ciabattoni.

Lista “Unis pour Saint-Rhémy-en-Bosses”

Alberto Ciabattoni – Sindaco

Simone Real – Vice sindaco

Christophe Savoye, Ines Mancuso, Remy Alliod, Anselmo Margueret, David Cheseaux, Nicole Ronc, Stefania Betemps, Paolo Lorusso e Federico Cabraz.

Saint-Oyen

Lista unica del sindaco uscente Natalino Proment.

Natalino Proment – Sindaco

Piero Lutzu – Vice sindaco

Alessio Desandré, Mathieu Cerisey, Luigi Santini, Ivana Baravaglio, Silvia Balagna, Edy Desandré, Partrick Sacchetto, Alberto Collé e Renzo Mellè.

Étroubles

Lista unica “Tous Pour Etroubles-Etroubles Pour Tous” del sindaco uscente Marco Calchera.

Marco Calchera – Sindaco

Marco Bignotti, Cristina Bracco, Monica Collomb, Carlo Cerise, Muro Macori, Angelo Margueret, Lisetta Bertin, Michel Juglair, Diego Virgilio, Davide Scarpellini.

Gignod

La sindaca uscente Gabriella Farcoz con vice Nadir Rollandin, dovrà vedersela con il consigliere regionale dimissionario Joel Farcoz, che avrà per vice Edi Henriet.

Lista Gignod per tutti

Sindaco – Joël Farcoz

Edi Heriet – Vice Sindaco

Erik Bionaz, Fabio Cargnan, Renato Charbonnier, Dario Coquillard, Valerie Cuaz, Carlo Gagliardi, Aroldo Jovial, Ornella Marcoz, Erica Raffa, Massimo Rosset, Mariella Salvoldi, Marco Udali e Stefania Vevey.

Valpelline

Lista unica del sindaco uscente Maurizio Lanivi.

Bionaz



Lista unica “Cuore e mente” del sindaco uscente Valter Nicase.

Valter Nicase – Sindaco

Daisy Barailler – Vice sindaco

Elio Bionaz, Chantal Giachino, Sharon Jotaz, Alessandro Petitjacques, Patrizio Bionaz, Albert Betemps, Paolo Barailler.

Doues

Anche a Doues ci sarà una lista unica, quella del sindaco uscente Franco Manes.

Per Doues – La casa di tutti noi

Manes Franco – Sindaco

Abram Giorgio – Vice sindaco

Abram Flavia, Abram Luca, Barailler Henry, Blanc Nicole, Cuaz Chantal, Diemoz Daniel, Nex Ivan, Nex Myriam, Riane Aldino.

Ollomont

Il sindaco uscente Joel Creton ha terminato i mandati. Al lavoro una lista nel segno della continuità.

Oyace

L’attuale sindaco Sandro Favre non sarà della partita, o almeno non come primo cittadino. Stefania Clos al lavoro per chiudere una lista, unica.

Stefania Clos – Sindaco

Leone Landry – Vice Sindaco

Gilberto Chenal, Angelo Favre, Michela Brédy, Germain Chenal, Roberto Petey, Gaetano Branca, Attilia Landry, Marina Favre e Jessica Berga.

Roisan

Pronta la lista, unica, del sindaco Gabriel Diémoz.

Insieme per Roisan

Gabriel Diémoz – Vice sindaco

Duilio Noyer, consiglieri Federico Biscaro, Paolo Burlando,Valeria Consol, Eddy Desaymonet, Maurizio Dessimone, Glauco Erculiani, Roberto Ierace, Eleonora Pucci, Laurent Sarteur, Barbara Rao, Katia Ronchini, Gabriella Valieri, Cristiana Villa.

Allein

Il sindaco uscente Piergiorgio Collomb è al lavoro per una lista, unica, nel segno della continuità.

Piergiorgio Collomb – Sindaco

Oriana Cargnand – Vice Sindaco

Marco Marguerettaz, Susi Juglair, Nicolò Francesco Bignotti, Annie Cottin, Daniele Cerise, Andrea Diémoz, Marino Diémoz, Ivan Dussailler.

La Salle

Due le liste in campo, una del sindaco uscente Loris Salice, in fase di chiusura e una seconda che candida a sindaco Franco Ottoz con vice Antonio Chiarella.

Lista civica La Salle futuro comune

Loris Salice – Sindaco

René Ettore Jacquemod – Vice Sindaco

Alessandro Battendier, Gilles Jordaney, Silvia Lugano, Graziella Floris, Cristina Bertani, Luca Lauretti, Andrea Caselli, Ornella Jaccod, Damiano Charrey, Silvana Haudemand e Giuseppe Chisté

Lista Ensemble pour La Salle – Insieme per La Salle

Franco Ottoz – Sindaco

Antonio Chiarella -Vice Sindaco

Fabrizio Belmonte, Palma Branca, Gabriele Cairo, Carmine Carrozzino, Livio Di Bernardo, Libera Gallo Lassere, Andel Pascal, Alberto Pasero, Agnese Porchiola, Paolo Rosso, Roberta Simonato, Marika Vergaro e Luca Villaz.

Morgex

A Morgex l’avvocato Federico Barzagli con Mafalda Rollet è pronto a prendere il testimone dal sindaco uscente Lorenzo Graziola.

Barzagli Federico – candidato a sindacoRollet Mafalda – candidata a vice sindacoAllegri Giulia, Bionaz Gilda, Carnesecca Jean Luc, De Vecchi Luca, Frassille Matteo, Gatti Aurelio, Jacquemod Nicole, Marconato Maurizio, Olmi Michel, Pavese Nathan, Quinson Piera, Spatari Ivan, Taufer Ettore.

La Thuile

A La Thuile il primo cittadino Mathieu Ferraris, accompagnato da Nicolas Praz, se la vedrà con l’attuale minoranza capitanata da Christian Manfredi e Carlo Orlandi.

Lista La Thuile Luce e Respiro

Christian Manfredi – Sindaco

Carlo Orlandi – Vice Sindaco

Lorenzo Luparia, Mattia Jacquemod, Valentina Tedeschi, Henri Jocollé, Andrea Musetti, Jessica Maria Nico, Cristina Pizzamiglio, Francesco Stammelluti, Giuseppe Sannazzaro.

Lista La Thuile Il tuo futuro – Ton Avenir

Mathieu Ferraris – Sindaco

Nicolas Praz – Vice Sindaco

Dario Bandito, Daniel Davide Carradore, Daniela Collomb, Fabio Giacchetto, Laura Guarino, Vanessa Jordan, Stefano Lorenzetti, Manuel Sorarù.

Pré-Saint-Didier

Pronta la lista, unica, “Pour Pré Saint-Didier”

Riccardo Bieller – Sindaco

Alessandra Uva – vice Sindaco

Cristina Chevalier, Loredana Chevalier, Matteo Belfrond, Ruggero Belfrond, Camilla Branche, Valentina Bruno, Marco Fonte, Daniele Grange, Marcello Grange, Marco Grange, Sara Grange, Luca Rossi e Massimo Rota.

Villeneuve



Si va verso la lista unica “Lavoriamo insieme – Travaillène Eunsèmblo Villeneuve” del sindaco uscente, con vice l’attuale assessore Loris Peano.

Bruno Jocallaz – Sindaco

Loris Peano – vice

Gianluca Arcaro, Guido Bethaz, Vincent Centoz, Carla Ceriano, Ettore Lavy, Gloriana Pellissier, Romano Pellissier, Valter Perrier, Miriana Perron, Marco Ronc, Mirena Vaudois, Peter Viana e Maria Claudia Vincenti.

Valgrisenche

Alla lista del sindaco uscente Riccardo Moret, in costruzione ma con difficoltà, si contrappone una lista con candidata sindaca Aline Viérin e vice Eugenio Bovard.

Arvier

Pronta la lista “Arvier” del sindaco uscente Mauro Lucianaz.

Mauro Lucianaz – Sindaco

Josianne Godios – Vice Sindaco

Denise Alleyson, Alain Clusaz, Francesco Maria Gentile, Fabien Gex, Dominique Jocallaz, Salvina Perrier, Thierry Perrier, Maria Concetta Socquier e Amedeo Thomain.

Cogne

Chiusa la lista “Ensemble pour Cogne” del sindaco uscente Franco Allera

Franco Allera – Sindaco

Giuseppe Lamastra – Vice Sindaco

Giovanna Berard, Franco Bibois, Deborah Bionaz, Mirko Carlesso, Davy Gerard, Fabrizio Massera, Barbara Poma, Livio Rey, Paolo Rey, Massimo Ruffier, Eleonora Trento e Paolo Trento.

Introd



Pronta la lista “Autonomie Communale Pour Introd – Pe Euntroù” del sindaco uscente Vittorio Anglesio.

Vittorio Stefano Anglesio – Sindaco

Jacques Buillet – Vice sindaco

Lino Carlin, Luca David, Martine Dayne, Hervé Fusinaz, Marie Claire Fusinaz, Genny Guala, Alice Naudin, Aline Rollandoz, Didier Voyat.

Avise

Il sindaco uscente Romana Lyabel ha terminato i mandati e passa il testimone ad un gruppo guidato da Nadir Junod.

La lista Ensemble Avise

Nadir Junod – Sindaco

Denise Jacquemod – Vice Sindaco

Luca Boccia, Patrick Borinato, Giorgio Denarier, Myrian Clusaz, Thierry Jacquemod, Wanner Orsi, Eugenia Malara e Giada Jacquemod.

Rhêmes-Notre-Dame

Il sindaco uscente Corrado Oreiller non si ricandida. Sta lavorando alla costruzione di una lista la vice sindaca Rita Berard.

Rhêmes-Saint-Georges

Il sindaco uscente Laura Cossard ha terminato i mandati. Al lavoro per la costruzione di una lista un gruppo che fa capo all’attuale vice, Nelly Therisod.

Saint-Nicolas

Il sindaco uscente Davide Sapinet, candidato alle elezioni regionali con l’Uv, passa il testimone alla vice sindaca Marlène Domaine.

Marlène Domaine – Sindaco

Fabrizio Béthaz – Vice Sindaco

Daniele Armand, Silvy Domaine. Silvano Gadin, Milena Jayer, Micol Martinod, Ylenia Sartorello, Rassel Tresca, Riccardo Vagneur eAlice Viérin.

Sarre

Il sindaco uscente Massimo Pepelin ha chiuso la lista.

Insieme per Sarre

Massimo Pepellin – Sindaco

Luca Spadaccino – Vice Sindaco

Béatrice Lao, Carlo Florio, Davide Piola, Dhurata Velia Meynet, Domenica (Enza) Falcomatà, Fabio Gradi, Fabrizio Junod, Lorenza Palma, Loris Salbego, Manuel Parolo, Marco Fasciolo

Maurizio d’Urso, Mauro Morelli, Michel Pellu, Sailis Silvia

Aymavilles

Lista “Autonomie Communale” della sindaca uscente Loredana Petey con vice Matteo Armand.

Loredana Petey – Sindaco

Matteo Armand – Vice indaco

Alessandro Belley Fognier, Simone Bonoldi, Milena Carlin, Mirko Pacifico Chapel, Aurelio Empereur, Ursula Nadine Ferrari, Sara Gerbelle, Ivonne Pellissier, Luigi Pepellin, Giorgio Giuseppe Perin Riz, Raffalla Roveyaz,

Daniel Tazzara e Sabrina Vairetto.

Unité Mont-Cervin

Saint-Vincent

Certa la lista dell’architetto Francesco Favre con vice Maura Susanna, in fase di chiusura, mentre del gruppo di consiglieri comunali uscenti è saltato l’accordo fra Stella Alpina e una parte dell’ex maggioranza attuale.

Lista Saint-Vincent Insieme per cambiare

Maurizio Castiglioni (consigliere di minoranza uscente) – Sindaco

Giacinta Merlin (consigliere di minoranza uscente) – Vice Sindaco

Corrado Oreiller, funzionario IPRA, Stefano Lovato, barista, Ruggero Meneghetti, geometra, Carlo Motto Ros, albergatore, Cristina Girola Architetto e insegnante, Laura Trecate assicuratrice, Miriam Moncada impiegata studio commercialista, Luca Capano, vendita di infissi, Erik Camos, ingegnere Raffaele Martone (Nino), gestore bar, Anna Rigazio, impiegata, Matteo Cetrone, impiegato casa da gioco, Rita Alfieri, pensionata e Deborah Ziggiotto, impiegata.

Châtillon

La sindaca uscente Tamara Lanaro non si ricandida. Ritorna il nome di Camillo Dujany con vice Dorina Brunod per la lista fra Uv-Lega e un gruppo civico. Pronta la lista del gruppo che fa riferimento a Monique Personnettaz e Riccardo Donazzan.

Antey-Saint-André

Si va verso la lista unica.

Marco Poletto – Sindaco

Valter Artaz – Vice Sindaco

Carlo Machet, Gabriella Chatrian, Danila Pellissier, Denise Noussan, Valentino Cattorini, Fabrizio Hérin, Yves Grange, Damiano Villettaz, Marco Ganzerli.

Chambave

Lista unica “Insieme per Chambave” del sindaco uscente Marco Vesan.

Marco Vesan – Sindaco

Manuela Peraillon – Vice Sindaco

Valter Elos, Sandro Gyppaz, Michael Verthuy, Matthew Sandon, Vanda Gal, Chantal Cerise, Ambra Idone, Emil Gorret, Patrick Ugonino.

Chamois

Remo Ducly ha finito i mandati. A raccogliere il testimone sarà Mario Pucci. La lista “Tre C-Chamois, Continuità, Coraggio”. Al lavoro su una seconda lista anche Antoine Casarotto.

Tre C-Continuità, Chamois, Coraggio

Mario Pucci – Sindaco

Mauro Torta – Vice Sindaco

Alberto Cialdella, Gaetano Giglia, Laura Lanterna, Patrick Lubrini, Marco Melotti, Piero Orta, Marco Rigollet, Tiziana Rigollet, e Sara Rosset.

Lista “Chamois Paradisse

Antoine Casarotto – Sindaco

Manuela Giunta – Vice Sindaco (ex assessore al turismo)

Juri Brunello, Claudia Valabrega, Ermes Facchini, Bruna Ducly, Lucrezia Albisetti, Marco Forni e Silvano Bauducco.

La Magdeleine

Tramontata la possibilità di avere una doppia lista, ci sarà una lista unica, civica, che unisce il paese.

Mauro Duroux – Sindaco

Anna Chiaraviglio – Vice sindaco

Edi Dujany, Corinne Artaz, Erik Fazio, Moreno Vittaz, Francesca Alti, Marco Forti, Lorenzo Voltolin, e Fabio Novallet.

Saint-Denis

Franco Thiébat si mette in campo per il terzo mandato. Di fronte a lui una squadra guidata da Guido Théodule.

Lista Per Saint-Denis

Franco Thiebat – Sindaco

Francesco Grillo – Vice Sindaco

Loris Theodule, Monica Boniface, Domenico Mamertino, Marcella Pont e Erika Perittaz. Mancano ancora due nomi per completare la rosa dei candidati.

Lista Energia per Saint-Denis

Guido Théodule – Sindaco

Paolo Farys – Vice Sindaco

Rosa Falletti, Simone Andriotto, Sonia Barbieri, Ivana Farys, Federico Gal, Samantha Menegotto, Ilaria Ponsetti e Raffaella Théodule.

Pontey

Rudy Tillier ha terminato i mandati e si prepara a scendere in campo assieme all’Uv per le regionali. A raccogliere il testimone sarà Leo Martinet. Di fronte avrà una lista guidata dall’Assessore comunale uscente Ilaria Lavoyer che spiega: “Non ho lasciato la maggioranza. L’altra lista è frutto di un accordo tra l’attuale minoranza e una parte dell’attuale maggioranza consigliare”.

Lista L’importante è Pontey

Ilaria Lavoyer – Sindaco

Paolo Fary – Vice Sindaco

Ayla Louise Alliod, Sandro Brunodet, Rudy Challancin, Nicholas Fazari, Manuel Lavoyer, Samuel Martucci, Monya Peraillon, Mattia Sottini e Carmen Theodule.

Leo Martinet – Sindaco

Roberto Favre – Vice sindaco

Carmela Addiego, Domenico Alberti, Luisa Calcagno, Noemi Epiney, Jean Denis Hosquet, Andrea Manna, Lorena Nossein, Stefano Pellegrinotti, Mary Stagnoli.

Torgnon

Dopo diversi incontri tra i rappresentanti delle forze di maggioranza e di minoranza presenti, Torgnon ha scelto di unire le forze e presentare una lista unica con candidato il sindaco uscente Daniel Perrin e vice la capogruppo di minoranza Lorena Engaz

Daniel Perrin – Sindaco Daniel Perrin

Lorena Engaz – vice sindaco

Maurizio Carrus, Sophie Chatillard, Aldrin Chatrian, Gerard Montovert, Davide Perrin, Stefano Perrin, Giorgio Rey, Alberto Varallo, Elena Vesan

Verrayes

Lista unica, con la riconferma del sindaco uscente Wanda Chapellu con vice Massimo Lombard.

Wanda Chapellu – Sindaco

Massimo Lombard – Vice sindaco

Stephanie Brunier, Denis Artaz, Claudio Lillaz, Corrado Foudon, Stefano Nossen, Andrea Garello, Daniela Mortara, Chantal Chapellu, Bruno Marquis, Manuela Chapellu, Elena Foudon, Elio Fognier e Alida Foudon.

Brusson

Giulio Grosjacques, candidato alle elezioni regionali con l’Uv, passa il testimone a Danilo Grivon, che sta però incontrando difficoltà a chiudere la lista.

Verrès

Alla lista “Verrès Ensemble” del sindaco uscente Alessandro Giovenzi con vice Alessandro Rossi si contrappone una squadra con innesti della minoranza uscente.

Alessandro Giovenzi – Sindaco

Alessandro Rossi – Vice Sindaco

Consiglieri: Pasquale Blasi, Stefano Favre, Irene Gabrieli, Elisa Giordano, Simona Giovinazzo, Paola Moussanet, Sandro Porro, Francesca Rolland, Fabio Tonelli, Nunzio Totaro, Claudio Varisellaz, Nunzio Venturella e Cristina Vuillermin.

Champdepraz

Pronta la lista “Insieme per Champdepraz” del sindaco uscente Jury Corradin che si ricandida a sindaco insieme a Roberta Cout come vice.

I consiglieri sono: Denis Cretier, Loris Foy, Susy Perrin, Alessandro Chivino, Renzo Berger, Patrizia Caproni, Mauro Giovanzana, Anna Foy, Marcel Adam.

Anche la minoranza, con candidata Monica Cretier sindaco e vice Lucia Bertorello, è al lavoro per una seconda lista.

Montjovet

Definita la lista del sindaco uscente Jean-Christophe Nigra.

Lista Autonomie Communale

Jean-Christophe Nigra – Sindaco

Morena Danna – Vice Sindaco

Giancarlo Cacchioni, Marco De Simone, Giada Lettry, Monica Magnone, Mauro Novallet, Tiziana Petrungaro, Elena Pomati, Ivan Priod, Simona Sarteur, Michela Sassi, Stefano Trèves

Joseph Vincent Vallet, Nedo Vinzio.

Issogne

Alla lista del sindaco uscente Battistino Delchoz si contrappone la lista con candidato sindaco l’ingegnere Patrick Thuégaz. “E con un certo stupore che abbiamo appreso la candidatura dell’altro capolista Patrick Thuegaz, – sottolinea il sindaco Battistino Delchoz – che in un primo tempo non solo si era proposto per fare parte della nostra squadra, ma che poi si era detto costretto a fare un passo indietro per motivi personali”.

“Insieme per il paese che vogliamo/ insèmbio pé lo pays qué vuèn”

Battistino Delchoz – Sindaco

Valter Borettaz – Vice Sindaco

Stefania Anardi, Richard Borettaz, Frederic Ceretto, Sara Challancin, Stefania Costabloz, Federica Cout, Daniele Domenighini, Erika Duguet, Luca Ganis, Daniele Porté, Cristina valente e Rosella Zanchetta.

“Pe Issouegne – Pour Issogne – Per Issogne uniti”

Patrick Thuégaz – Sindaco

Cinzia Dublanc – Vice Sindaco

Diego Borettaz, Joan Cout, Nicole Bertellotti, Stefano Cout, André Cretier, Alex Duguet, Francesco Pinet, Luca Pinet, Melany Pinet, Tania Pinet, Tiziana Pinet e Roger Vuillermoz.

Challand-Saint-Anselme



Lista unica “Pour le pays” del sindaco uscente Piero Dufour.

Piero Dufour – sindaco

Agostino Grosjacques vice sindaco

Daniel Aymonod, Luciana Brunello, Francesca Chiarella, Ivana Demoz, Michael Dufour, Danilo Gens, Michelle Herbetet, Michel Alexander Peret, Giovanni Thiébat

Challand-Saint-Victor

Lista unica anche a Challand-Saint-Victor del sindaco uscente Michel Savin.

Lista Tchalàn, avenir et continuité

Michel Savin – Sindaco

Giuliana Berguet Vicesindaco

Patrizia Bordet classe 1966, funzionario Azienda Usl, Sonia Bordet classe 1990, impiegata, Erika Challancin classe 1981, impiegata comunale, Mauro Deblasi classe 1987, operaio; Silvia Marthyn classe 1994, laureanda in infermieristica; Cinzia Menegatti classe 1968, consulente; Federico Rolland classe 1997, elettricista; Sergio Sarteur classe 1966, operaio edile; Nadir Varisellaz classe 1988, imprenditore agricolo.

Emarèse

In fase di chiusura la lista del sindaco uscente Lucina Grivon.

Pontboset

Lista unica “Bien Faire et Laisser Dire” per il candidato sindaco uscente Paolo Chanoux.

Paolo Chanoux-Sindaco

Illo Claudio – Vice Sindaco

Ezio Bordet, Danilo Bosc, Olga Chanoux, Pierre Chanoux, Chiara Galatro, Christian Isabel, Lorenzo Savin, Marilena Vuillermoz.

Champorcher

Anche qui la candidata sindaca Alice Chanoux sarà di nuovo in corsa per la fusciacca da primo cittadino. La lista unica “Champorcher-Ensemble” è pronta e ha messo insieme maggioranza e minoranza uscente oltre ad un gruppo di persone nuove e giovani.

Alice Chanoux – Sindaco

Gabriele Osio – Vice Sindaco

Fausto Baudin, Albiana Nelly Buat, Oscar Chieno, Enea Fogliato, Mauro Gontier, Karim Labbene, Adolfo Lantermoz, Miriam Savin, Nicolò Scolaro

Pont-Saint-Martin

In via di definizione la la lista del sindaco uscente Marco Sucquet con vice Fabio Badéry. Pronta la lista della minoranza uscente.

Lista lista “Autonomie Communale”

Marco Sucquet – Sindaco

Fabio Badéry – Vice Sindaco

Stephanie Maria Jeannine Barbero insegnante e guida turistica, Monica Bonzani impiegata, Laurent Bosonetto geometra, Eliseo Callegari restauratore di mobili, Lidia D’Ippolito psicologa, Dario Fabiole impiegato, Claudio Fragno commerciante, Sofia Fregnani giornalista collaboratore e grafica, Xavier Laurenzio guida museale, Teresio Luigi Mariani impiegato contabile ed imprenditore agricolo, Ferruccio Gaudenzio Parisio segretario comunale in pensione, Martine Peretto economa, Sara Perucchione insegnante, Erika Renza Scavarda educatrice e Giovanni Vola commerciante.

J’aime Pont-Saint-Martin

Mauro Roveyaz – Sindaco

Carla Ocenasek – Vice Sindaco

Dalida Bazzanelli, Laura Pollono, Elena Perotto, Valentina Ceretto, Claudia Sucquet, Giuseppe “Pino” Cortese, Flavia Perucchione, Augusto Beuchod, Cleta Yeuillaz, Michela Herera, Pierre Debernardi, Frederic Negre, Gabriele Riccardi, Silvia Sartori e Gianni Rej.

Fontainemore

Lista unica per la sindaca uscente Speranza Girod.

Speranza Girod – Sindaco

Riccardo Pession – Vice Sindaco

Christian Colliard, Mose Creux, Wanda Favre, Antonella Girod, Maria Teresa Girod, Valentina Gros, Mirko Jans, Davide Lazier Carlo Vallomy.

Lillianes

Prova a rincorrere il terzo mandato Daniele De Giorgis che si ripresenta con il suo attuale vice Leo Vallomy.

Lillianes en avant

Daniele De Giorgis – Sindaco

Leo Vallomy – Vice Sindaco

Alessio Agnesod, Stefania Ballot (consigliere uscente), Alessandro Barbieri, Alessandro Jans (consigliere uscente), Martina Paramatti, Nicola Rolland, Lucia Vallomy e Mirella Vallomy (assessore uscente), Rachel Ferro.

Donnas

Saranno due le liste a Donnas. Quella del sindaco uscente Amedeo Follioley con vice Matteo Bosonin e un’altra con candidato sindaco Anna Jacquemet Giuseppe Sammazzaro e vice Fabio Marra.

Lista Donnas Domani

Anna Jacquemet – Sindaco

Fabio Marra – Vice Sindaco

Bruno Bosonin, Jael Bosonin, Didier Chappoz, Filippo D’aprile, Federica Fantolin, Mauro Forlin, Lucia Iannuzzi, Samuele Marcialis, Daniele Nicco, Lucio Nicod, Michel Pramotton, Giorgia Vigna Lasina, Marino Zanolli.

Donnas – Un pays à vivre

Follioley Amedeo – Sindaco (UV)

Bosonin Matteo – Vice Sindaco (Indipendente)

Binel Annie, Canetto Laura, Cariota Pierfranco, Clos Diana, Curti Fabrizio, Fragiacomo Mattia, Jaccod Nives, Martinelli Dario, Pitti Maurizio, Ratto Pietro Squillacioti Giuseppe, Vallomy Paola Roberta, Vuillermoz Mauro.

Perloz

Il sindaco Gian Carlo Stevenin ha finito i mandati. A raccogliere il testimone sarà l’attuale vice Ivana Chanoux.

Lista Autonomie communale

Ivana Chanoux – Sindaco

Denise Charles – Vice Sindaco

Helen Bonin, Marc Clerin, Christian Martin, Solange Soudaz, Gian Carlo Stevenin, Federico Venturini, Manuel Nourissat Vercellin, Robin Joccoz e Mattia Glesaz.

Hône

Lista unica anche per Hone con l’attuale primo cittadino Alex Micheletto pronto a ripresentarsi.

Alex Micheletto – Sindaco

Lisa Colliard – Vice Sindaco

Roberto Ambrosi, Stefano Borettaz, Alessia Bremec, Rossana Canale Clapetto, Alice Cassol, Ornella Colliard, Omar Colliard, Lara De Simone, Davide Favre, Paolo Grivel, Nathalie Perron, Ennio Clemente Praduroux, Onorio Savin.

Bard

La sindaca uscente Debora Jacquemet non si ricandida per la fusciacca, consegnando il testimone a Franco Mazzina.

Gressoney-La-Trinité

Pronta la lista unica – “Fer z’Land – Per Trinité” del sindaco uscente Alessandro Girod.

Alessandro Girod – Sindaco

Lydia Favre – Vice Sindaco

Oscar Rial, Pietro Welf, Laura Thedy, Dario Rial, Anna Maria Corsico, Paolo Viganò, Christian Rial, Daniele Modina e Paola Rodolfo.

Gressoney-Saint-Jean

In fase di definizione la lista del sindaco uscente Luigi Chiavenuto. E’ invece chiusa l’alternativa alla maggioranza uscente rappresentata dal candidato sindaco Mattia Alliod con vice Guglielmo Ceresa.

Lista Vivere Gressoney St Jean – Greschoney Erläbe.

Luigi Chiavenuto – Sindaco

Roberto Barell – Vice Sindaco

Alessandro Clemente, Filippa Agostino Arianna Follis, Daniela Fresc, Patrizia Lisa, Edoardo Peccoz, Paola Thedy e Hilde Squinobal.

“Gressoney domani – Greschòney fer mòre”

Mattia Alliod – Sindaco

Guglielmo Ceresa – Vice Sindaco

Myriam Bieler, Wanda Bieler, Patrizia Busca, Rebecca Linty e Manuela Parodi, Stefano Brignolo, Andrea Gallo, Simone Goldoni e Angelo Silvestri.