Elezioni comunali Evançon, svelati alcuni nomi dei candidati sindaci

Anche nei Comuni dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon si delineano i primi nomi dei candidati sindaci che potrebbero cambiare o confermare il volto della politica locale.

Le elezioni comunali di fine settembre vedranno coinvolti Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Emarèse, Issogne, Montjovet e Verrès. Otto comuni su dieci. Ad Arnad e Ayas, dove, nel 2022 e nel 2021, sono stati eletti Sindaci Alexandre Bertolin e Alex Brunod, si andrà alle urne unicamente per le regionali.

Nella primavera del 2015, indossarono la fusciacca tricolore per la prima volta. Erano i Sindaci più giovani della Valle d’Aosta: Alessandro Giovenzi a Verrès, Jean-Christophe Nigra a Montjovet e Michel Savin a Challand-Saint-Victor. Avevano 25 anni i primi due, 27 il terzo. Tutti e tre vennero riconfermati nel 2020 per il secondo mandato. Ora, a dieci anni di distanza, i loro cammini, già orientati su strade differenti, potrebbero cambiare.

Verrès, Alessandro Giovenzi è interessato al terzo mandato: maggioranza e minoranza stanno dialogando per un’unica lista.

A Verrès, sede dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon, si ripresenta l’attuale primo cittadino, Alessandro Giovenzi. “Ho dato la disponibilità a proseguire ancora con un mandato per portare avanti il lavoro fatto finora. Ci sarà sicuramente un rinnovo della lista perché tra i componenti attuali c’è chi non prosegue. Stiamo lavorando per costruire una squadra”.

Le trattative verreziesi in corso potrebbero determinare la presenza di una sola lista. Il capogruppo di minoranza, Andrea Costa, conferma l’apertura al dialogo con la maggioranza uscente. “In un percorso di crescita, stiamo lavorando per il bene del paese alla creazione di un unico gruppo coeso”.

I duemila elettori di Verrès vedrebbero cambiare le loro storiche abitudini di voto, trovandosi di fronte un’unica lista anziché due. Ma è presto per le certezze. In questi quattro mesi, un’alternativa potrebbe ancora saltar fuori. “Due liste danno il senso di un paese vivo. Un paese che ha ancora interesse nel mandare avanti la vita politica della comunità” commenta Giovenzi, rivendicando l’importanza della partecipazione e del pluralismo.

Montjovet, la Vice Sindaca Morena Danna potrebbe raccogliere il testimone da Nigra

A Montjovet, Jean-Christophe Nigra, attuale Sindaco, potrebbe fare un passo indietro scegliendo di non ricandidarsi. L’uso del condizionale è d’obbligo perché l’interessato non scioglie la riserva. O almeno, non con gli organi di stampa.

Se così fosse, a raccogliere il testimone sarebbe la sua Vice, Morena Danna, che per “restare sul territorio” ha rinunciato alla direzione di Confagricoltura Torino, mantenendo quella di Confagricoltura Valle d’Aosta. Danna è consigliera comunale dal 2010, nel 2015 diventa Assessora a Bilancio, agricoltura e attività produttive. Materie di cui continua a occuparsi nel 2020 quando assume il ruolo di Vice Sindaca della Giunta Nigra.

Nel ‘capoluogo’ del paese e negli oltre cinquanta villaggi, divisi tra adret e envers, le voci parlano di una sola lista.

Challand-Saint-Victor, Michel Savin continuerà a fare il Sindaco o andrà verso piazza Deffeyes?

Restano segrete le intenzioni di Michel Savin, primo cittadino di Challand-Saint-Victor. “Da un lato c’è la volontà di dare continuità al paese, territorio in cui vivo da quando sono nato e al quale sono molto legato”, dall’altro non è esclusa la via che conduce in Piazza Deffeyes. “Non ho ancora preso una decisione definitiva su nulla. Sto facendo le dovute valutazioni” dice Savin.

Per tornare alle comunali, l’attuale primo cittadino commenta: “ci stiamo ragionando e abbiamo iniziato a parlarne, in primis con i consiglieri uscenti tra i quali ci sono state già diverse disponibilità ad una prosecuzione. Stiamo lavorando, come squadra, per dare una continuità”.

Bisognerà attendere ancora prima di sapere se alla guida della lista unica ci sarà, per il terzo mandato consecutivo, l’attuale Sindaco. Oltre a indossare la fusciacca tricolore, Savin è presidente della sezione unionista di Challand-Saint-Victor e presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon.

Challand-Saint-Anselme, Piero Dufour è alla ricerca di un giovane candidato

Qualche tornante più su, a Challand-Saint-Anselme, il Sindaco Piero Dufour dichiara: “siamo in una fase di consultazione. Dopo due legislature – la prima nel 2015 – è arrivato il momento di passare il testimone a qualcuno di più giovane”.

Il rischio che “non saltino fuori” altri nomi c’è. Lo sa bene Dufour, alla ricerca di un ‘successore’ da oltre un anno. In tal caso, l’attuale primo cittadino darà la sua disponibilità per guidare, ancora una volta, il paese.

Brusson, Danilo Grivon tace. La minoranza non ha le forze per creare una seconda lista.

Si sale ancora, fino a Brusson, dove è attesa una sola lista. Contrariamente a quanto accadde cinque anni fa, nel 2020, quando a contendersi la fusciacca tricolore furono l’attuale Sindaco Danilo Grivon, da un lato, e Laurent Brochet, dall’altro. Quest’ultimo, ora tra le fila dell’opposizione, fa sapere che non ci sarà una seconda alternativa.

Intanto, Grivon non si sbilancia su un’eventuale prossima candidatura. “Siamo in un momento di confronto”. In ogni caso, “prima lo dico ai miei (alla squadra, ndr), poi alla stampa”. Aggiunge ancora il Sindaco: “per un piccolo comune è opportuno unire le forze e mettere le risorse migliori attorno a un tavolo”.

Émarèse, top secret: Lucina Grivon è Sindaca dal 2010.

1.070 metri di altitudine e 191 elettori. A Émarèse, l’attuale Sindaca, Lucina Grivon, alla guida del Comune dal 2010, mantiene il riserbo. Ricandidarsi significherebbe tentare il quarto mandato.

Champdepraz, Monica Crétier sarà in lista “ma voglio che sia il gruppo a decidere chi candidare”

Due saranno invece le liste a Champdepraz e a Issogne.

L’attuale Sindaca di Champdepraz, Monica Crétier, commenta: “non vogliamo ancora divulgare nulla, siamo in trattativa. La squadra è compatta, ma i ruoli sono ancora da decidere”. Svela poi un dettaglio significativo, anzi due. “Sarò in lista”. E aggiunge: “la mia disponibilità la darò, ma voglio che sia il gruppo a decidere se candidare me o qualcun altro”.

Al lavoro per una seconda lista c’è l’ex primo cittadino di Champdepraz (dal 2015 al 2020), Jury Corradin. Anche in questo caso, all’interno della squadra, i ruoli apicali restano da determinare.

Durante le comunali del 2020, avendo ottenuto lo stesso numero di preferenze (223 voti), Crétier e Corradin erano finiti al ballottaggio. A uscirne vittoriosa era stata Monica Crétier per 27 voti in più.

Issogne, Patrick Thuégaz in duello per un secondo mandato: “cinque anni non sono sufficienti per portare avanti ciò che è stato iniziato”

Tra le mura del Comune e quelle del Castello, a Issogne, si stanno formando due squadre.

L’attuale Sindaco Patrick Thuégaz conferma l’intenzione di voler andare avanti per un secondo mandato. “Cinque anni non sono sufficienti per portare avanti tutto ciò che è stato iniziato. Non dimentichiamoci che i primi due anni sono stati contraddistinti dal Covid: limitazioni, possibilità di incontri non fatti e rallentamenti”.

Non è ancora noto chi cercherà di sottrargli la fusciacca tricolore, ottenuta nel 2020 in un duello con Battistino Delchoz. Quest’ultimo, primo cittadino dal 2010 al 2020, dopo la sconfitta preferì togliersi dai giochi, non entrando mai in consiglio tra le fila dell’opposizione.

“È in fase di definizione un nuovo gruppo civico” con l’obiettivo di costruire un’alternativa. Lo fa sapere Luca Ganis, attuale capogruppo di minoranza. “La lista è quasi pronta e ne faranno parte membri della minoranza uscente, insieme a nuove persone che desiderano impegnarsi attivamente per il futuro della comunità”. Il punto chiave resta in sospeso. “I nomi delle principali cariche non sono ancora stati definiti. Prima di tutto vogliamo completare il gruppo”.