Sono sei i candidati valdostani alle Elezioni Europee 2024

E, allora, Elezioni europee siano. Ciò che fino a qualche mese fa correva sottotraccia, ora è ufficialmente svelato. E, negli ultimi periodi, una campagna elettorale fino ad oggi un po’ sonnacchiosa si è risvegliata. Anche la Valle d’Aosta ha i suoi candidati – sei – per l’appuntamento elettorale che, i prossimi 8 e 9 giugno per l’Italia, rinnoverà il Parlamento europeo per i prossimi cinque anni.

Scaduto ieri, mercoledì 1° maggio, alle 20, il termine per la presentazione, sono state complessivamente 19 le liste di candidati per la circoscrizione Nord Ovest – quindi anche per la Valle d’Aosta –, depositate alla Corte d’appello di Milano, chiamata ora a stabilire quelle che si ritroveranno effettivamente sulla scheda elettorale a giugno.

I candidati valdostani

Con il forfait di Laurent Viérin – cha ha annunciato che non correrà per l’appuntamento elettorale – tra i candidati valdostani confermati per le prossime Europee ci sono l’ex sindaco di Aosta Fulvio Centoz con la lista del Partito democratico e Leonardo Lotto che correrà per la lista di Azione.

Spostandosi più a sinistra, la questione si fa più “affollata”. Nella lista Alleanza Verdi e Sinistra, infatti, si trovano sia l’attuale consigliera regionale Chiara Minelli – candidata in quota Rete Civica e Europa Verde – Verdi Valle d’Aosta –, sia Andrea John Déjanaz presentato da Adu VdA e Sinistra italiana. Intanto, è arrivato il responso della Corte d’appello per il listino di Rassemblement Valdôtain – apparentato con la lista Libertà di Cateno De Luca – per Stefano Aggravi, oggi in Consiglio Valle. L’annuncio è arrivato via Facebook dallo stesso consigliere che parla di un’ammissione “senza cancellazioni né riduzioni di candidati”. Dello stesso listino farà parte anche Martina Lombard, espressione dei giovani del movimento

Le dieci liste in corsa

Tutti i principali partiti nazionali hanno depositato una lista per la circoscrizione Nord Ovest, a partire da quelli che compongono l’attuale coalizione di governo. Fratelli d’Italia avrà come capolista – annunciata da lei stessa – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, seguita dall’europarlamentare uscente Carlo Fidanza.

Dai lidi di Forza Italia – Noi Moderati i candidati in cima alla lista saranno il vicepremier – e ministro degli Esteri – Antonio Tajani e la già ministra dell’Istruzione e sindaca di Milano Letizia Moratti. Capolista per la Lega nel Nord Ovest sarà invece Silvia Sardone, eurodeputata uscente. Per il “Carroccio”, anche qui – come in tutte le circoscrizioni – ci sarà il nome del generale Roberto Vannacci, mentre non ci sarà il ministro dei Trasporti, e segretario federale, Matteo Salvini.

Sarà invece capolista per il Partito democratico l’ex presidente di Emergency Cecilia Strada con, al secondo posto, il capodelegazione dem all’Europarlamento Brando Benifei. Tra i big nazionali non ci sarà invece Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 stelle. Capolista per i pentastellati nella circoscrizione Nord Ovest è Maria Angela Danzì – anch’ella eurodeputata uscente – presentata in quel di Aosta ad inizio gennaio.

Alleanza Verdi e Sinistra, per la circoscrizione che comprende anche la Valle – oltre a Liguria, Lombardia e Piemonte – vede come capolista Ilaria Salis, l’insegnante di Monza detenuta da 15 mesi in Ungheria, seguita dall’ex sindaco di Roma Ignazio Marino. In lista ci sarà anche il tre volte primo cittadino di Riace Mimmo Lucano. Tra i volti noti di “Siamo europei”, ma non come capolista, c’è invece Carlo Calenda, segretario di Azione e senatore della Repubblica.

Invece, per Stati Uniti d’Europa,in cima alla lista c’è Emma Bonino – in quota +Europa –, già ministra, deputata, senatrice ed europarlamentare. Nome, il suo, annunciato da un altro candidato “di peso” – ma che non sarà capolista –, ovvero l’ex presidente del Consiglio e attuale senatore di Italia Viva Matteo Renzi. Chiude il cerchio Rassemblement Valdôtain, listino apparentato con la lista Libertà.

Le nove escluse

Sono invece state rigettate la lista “Pace, Terra e Dignità” di Michele Santoro, che aveva raccolto le firme anche ad Aosta, Democrazia sovrana e popolare che aveva come capolista Marco Rizzo (e che aveva annunciato ricorso), e le liste Forza Nuova, Animalisti con Italexit, Alternativa popolare (il cui capolista era il sindaco di Terni Stefano Bandecchi), Italia dei diritti, I Pirati, e Pensioni&Lavoro-Risveglio europeo che aveva presentato tre firme rispetto alle 15mila previste.

Strano caso, ma comunque rigettato dalla Corte d’appello, quello della lista Parlamentare indipendente nella quale Lamberto Roberti si è presentato senza firme e senza nessun altro candidato oltre se stesso.