Katia Laurent è la nuova Consigliera regionale di Parità

Un’altra Katia, Laurent, è stata chiamata a ricoprire l’incarico di Consigliera regionale di parità. La nomina è arrivata questa mattina, venerdì 3 luglio, da parte della Giunta regionale.

Katia Laurent è commercialista e revisora dei conti, laureata in Economia e Commercio all’Università di Torino. Iscritta all’Albo dei dottori commercialisti di Aosta dal 2006-2007 e al registro nazionale dei revisori, ha maturato una lunga esperienza professionale tra attività contabile, revisione e incarichi in enti e società del territorio valdostano. Nel corso della sua carriera ha fatto parte del collegio sindacale di Cva e di Ipla, è stata revisore per l’Institut Agricole Régional e per Arpa Valle d’Aosta, oltre ad avere svolto attività di insegnamento nell’ambito della formazione professionale turistica. Lavora inoltre da anni tra il Casinò de la Vallée e lo Studio Celesia.

Katia Laurent raccoglie il testimone da Katya Foletto, entrata in Consiglio comunale ad Aosta.