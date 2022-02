Ucraina: da Consiglio regionale solidarietà al popolo ucraino

Condanna alla guerra contro l’Ucraina e solidarietà al popolo ucraino arriva dal Consiglio regionale, che in apertura dei lavori del pomeriggio ha approvato all’unanimità una risoluzione, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari.

Il testo, letto in Aula dal Presidente Alberto Bertin, impegna il Presidente della Regione di concerto con il Presidente del Consiglio a manifestare la propria solidarietà al popolo ucraino presso l’ambasciata dell’Ucraina in Italia e a presentare presso le autorità statali e europee la viva preoccupazione dei valdostani per l’azione bellica e per le sue ripercussioni, chiedendo una ferma condanna di questa guerra nelle sedi opportune e che si attivino tutti i canali diplomatici affinché si ponga immediatamente fine all’attacco in corso ed allo spargimento di sangue; a chiedere ai nostri parlamentari un impegno concreto in tal senso presso tutte le sedi opportune; esprimere solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini ucraini residenti in Valle d’Aosta.