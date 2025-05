Due tirocini a Bruxelles per due studenti dell’UniVda

C’è tempo fino al 15 settembre per chiedere di partecipare alla selezione indetta da Finaosta per due tirocini curriculari da svolgersi presso l’Ufficio regionale di Rappresentanza a Bruxelles a partire da novembre 2025. L’opportunità, in programma da novembre 2025, è riservata agli studenti iscritti all’Università della Valle d’Aosta.

I giovani che risulteranno selezionati avranno l’opportunità di svolgere uno stage di quattro mesi nella capitale europea, utile a conoscere da vicino il mondo delle istituzioni europee e di approfondirne procedure legislative e meccanismi decisionali. Per essere ammessi alla selezione, ai partecipanti è richiesto di essere regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università della Valle d’Aosta per l’A.A. 2025/2026, nonché di possedere un’adeguata conoscenza delle lingue francese e inglese.

“Questa iniziativa – dichiara l’Assessore Luciano Caveri – conferma la volontà della Regione di investire concretamente sulle nuove generazioni, offrendo loro strumenti qualificanti per comprendere il funzionamento dell’Unione europea dall’interno. Poter vivere un’esperienza diretta a Bruxelles rappresenta un valore aggiunto nel percorso accademico e personale degli studenti, contribuendo a formare cittadini europei consapevoli e professionisti più competitivi in un contesto sempre più interconnesso”.

I tirocinanti, durante il loro soggiorno a Bruxelles, godranno di una borsa di studio di 1.300 euro mensili lordi a titolo di rimborso spese e saranno affiancati da un tutor aziendale per guidarne il percorso formativo.

Per ulteriori informazioni: Finaosta S.p.A.