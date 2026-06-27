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  • Aosta
  • Ultima modifica: 27 Giugno
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Sei scuole valdostane esplorano l’arte contemporanea con il progetto aulArte

Le scuole selezionate riceveranno un contributo di 2.000 euro ciascuna per realizzare, nel corso del prossimo anno scolastico 2026-2027, uscite didattiche nei principali musei e fondazioni di arte contemporanea del Piemonte. L'iniziativa è della fondazione CRT.
classe aula scuola
Scuola

L’arte contemporanea, spesso percepita come distante dalla realtà e chiusa nel circuito isolato degli esperti, dall’anno prossimo si aprirà al mondo scolastico valdostano.

Sei istituti scolastici valdostani sono infatti stati selezionati tra i 35 vincitori della quarta edizione del progetto aulaArte della Fondazione arte CRT, dedicato alla diffusione dell’arte contemporanea nelle scuole del Piemonte e, da quest’anno, anche della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Si tratta della Fondazione liceo linguistico di Courmayeur, dell’istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès e delle istituzioni scolastiche “Saint-Roch” di Aosta, “Valdigne Mont-Blanc” di Morgex, “Abbé J.M. Trèves” (scuola secondaria di primo grado) di Valtournenche e “Elio Reinotti” di Pont-Saint-Martin.

Le scuole selezionate riceveranno un contributo di 2.000 euro ciascuna per realizzare, nel corso del prossimo anno scolastico 2026-2027, uscite didattiche nei principali musei e fondazioni di arte contemporanea del Piemonte. Gli studenti avranno così l’opportunità di vivere esperienze formative a diretto contatto con il patrimonio artistico contemporaneo. 

L’elevato numero di istituti valdostani ammessi già alla prima partecipazione rappresenta, secondo l’Assessorato dell’istruzione, cultura e politiche identitarie, un importante riconoscimento dell’impegno delle scuole del territorio nella promozione di percorsi didattici innovativi e inclusivi. 

Oltre al sostegno economico, il progetto prevede anche un programma gratuito di formazione rivolto ai docenti, curato dai Dipartimenti Educazione delle istituzioni culturali coinvolte. L’obiettivo è quello di fornire strumenti e metodologie per integrare l’arte contemporanea nei percorsi didattici e valorizzarne il potenziale educativo all’interno delle attività scolastiche.

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