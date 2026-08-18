L’Aosta Pride torna “A cresta alta” con gli appuntamenti della pride week

Aosta Pride torna a colorare il calendario culturale della città, con una rassegna di cultura queer che precederà la parata nelle strade del capoluogo. Un percorso che prosegue quello avviato nel 2022, alternando negli anni parata e Pride Week.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “A cresta alta”. Il galletto valdostano, simbolo del territorio, viene reinterpretato con i colori arcobaleno: cresta di fuoco, sguardo fiero, piume che si aprono come un’affermazione di presenza. Un’immagine che sintetizza lo spirito dell’edizione, costruita sui tre pilastri che attraversano da sempre l’Aosta Pride: transfemminismo, antifascismo e intersezionalità.

“A cresta alta è l’invito a non abbassare lo sguardo, quest’anno più che mai, davanti a chi vorrebbe riportarci nell’invisibilità e nel silenzio. La nostra comunità sceglie di stare nello spazio pubblico, con dignità e senza chiedere permesso. — dichiara Alice Sartore, portavoce del Comitato Aosta Pride e vicepresidente di Arcigay Queer Vda André Zanotto — Ogni incontro, ogni spettacolo, ogni laboratorio è un modo di vivere la città a testa alta”

Da sabato 19 a venerdì 25 settembre, nove appuntamenti tra teatro, cinema, arte, incontri e laboratori animeranno Aosta, tra Teatro Plus, Teatro Giacosa, Università della Valle d’Aosta, Bocciofila del Quartiere Cogne e Biblioteca Ida Desandré. Tra gli ospiti, il comico Matteo Fallica, il duo drag Karma B, il Lovers Film Festival di Torino, l’antropologa Cristina Cassese, l’avvocata di Rete Lenford Valentina Pontillo e l’assessora del Comune di Torino Chiara Foglietta.

Sabato 26 settembre sarà il giorno della parata. Il ritrovo è fissato alle 14.30 in Piazza Arco d’Augusto. Percorso, ospiti e programma della giornata saranno resi noti con una conferenza stampa dedicata nel mese di settembre.

Il progetto è realizzato con il supporto e il patrocinio del Comune di Aosta e della Consigliera di Parità della Regione autonoma Valle d’Aosta, con il patrocinio di CELVA e dell’Università della Valle d’Aosta, e in collaborazione con Piemonte VDA Pride, nell’ambito del percorso verso EuroPride Torino 2027. L’elenco completo delle realtà partner è disponibile su aostapride.it/partner-2026

Il programma della Pride Week

Si parte sabato 19 settembre alle 10.00 alla Bocciofila del Quartiere Cogne con “Identità in movimento“, laboratorio integrato di scrittura creativa ed espressione corporea per bimbə dagli 8 ai 12 anni, a cura dell’associazione Forme Vitali. Alle 21.00, al Teatro Plus, sarà il momento delle risate con lo spettacolo di stand-up comedy “Troppo noi!” di Matteo Fallica.

Domenica 20 settembre, alle 15.00 al Salone della Biblioteca Ida Desandré di viale Europa, si svolgerà il laboratorio “Portraits“, esplorazioni teatrali tra lettura, interpretazione e messa in scena di testi queer, a cura della Compagnia teatrale Palinodie.

Martedì 22 settembre alle 21.00, il Teatro Plus ospiterà “Cinequeer“, una proiezione di cortometraggi in collaborazione con il Lovers Film Festival di Torino, alla presenza del direttore, il valdostano Angelo Acerbi e del programmer Alessandro Uccelli.

Mercoledì 23 settembre sarà la giornata più densa. Alle 9.15, al Teatro Plus, si terrà l’incontro riservato alle scuole superiori “Be the moment: adolescenza, istruzioni per l’uso” con l’antropologa Cristina Cassese. Per le classi delle scuole superiori interessate è possibile iscriversi contattando il comitato alla mail aosta@arcigay.it.

Dalle 15.00 alle 19.00, presso la nuova sede dell’Università della Valle d’Aosta, sarà possibile scoprire l’installazione sonora immersiva “Caro diario” a cura dell’associazione Creature Montane. Alle 18.00, sempre in Università, si terrà l’incontro “Il diritto di essere famiglie“, con l’avvocata di Rete Lenford Valentina Pontillo, l’assessora al Comune di Torino e attivista Chiara Foglietta, realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e la partecipazione dell’Ordine degli psicologi della Valle d’Aosta.

Giovedì 24 settembre, alle 14.30 al Salone della Biblioteca Ida Desandré, appuntamento con il laboratorio di attivismo creativo “Pimp my Pride“, dove si potranno preparare cartelli e striscioni in vista della parata del sabato.

Venerdì 25 settembre si chiuderà la Pride Week. Appuntamento alle 21.00 presso il Teatro Giacosa con “Cominciamo male e addio buoni propositi“, spettacolo teatrale del duo drag Karma B.

Sabato 26 settembre, ritrovo alle 14.30 in Piazza Arco d’Augusto per la Parata Aosta Pride 2026. Tutti gli eventi della Pride Week sono a ingresso libero; per alcuni è consigliata o obbligatoria la prenotazione. Info e prenotazioni su aostapride.it.

Il 26 settembre la parata dell’Aosta Pride 2026

26 marzo 2016 alle 10:15

I colori dell’arcobaleno del Pride torneranno a pennellare la città di Aosta il 26 settembre 2026. Ad annunciare la data della parata, la terza per il capoluogo regionale, è il Comitato organizzatore, riorganizzatosi in vista dell’appuntamento.

La sfilata sarà il momento conclusivo della Pride Week, in programma dal 19 al 25 settembre: una settimana di incontri, eventi culturali, spettacoli e momenti di comunità diffusi in città. Il programma completo degli eventi verrà presentato nei prossimi mesi.

“L’obiettivo è quello di costruire ancora una volta un Pride partecipato e diffuso, capace di coinvolgere realtà associative, culturali e sociali del territorio e di portare al centro del dibattito pubblico i temi dei diritti, delle libertà e del rispetto.” spiega il Comitato organizzatore in una nota.

Le precedenti due parate ad Aosta hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, sfilare per le strade del centro cittadino, per celebrare l’orgoglio LGBTQIA+ e rivendicare diritti, visibilità e rispetto.

Per l’Aosta Pride 2026 arriva la chiamata alle associazioni e al Terzo settore

18 febbraio 2026

“Il cammino verso l’Aosta Pride, che tornerà nell’autunno 2026, inaugura una nuova fase di apertura e partecipazione”.

A scriverlo, in una nota, il Comitato organizzatore che “ha scelto di evolvere e allargare i propri orizzonti, invitando nuove energie e competenze della regione a contribuire alla costruzione di uno spazio sociale e culturale sempre più condiviso”.

Per questo, è stata definita una nuova Carta dei valori e protocollo di adesione che – dice ancora il Comitato del Pride – “pone al centro la dignità e i diritti delle persone LGBTQIA+, contrastando ogni forma di discriminazione”. Non solo: “Il Comitato si riconosce in principi fondamentali quali l’antifascismo, il transfemminismo, l’autodeterminazione delle persone e dei corpi, la laicità delle istituzioni e l’intersezionalità”, con un documento che “esplicita inoltre il sostegno ai percorsi di affermazione di genere, ai diritti riproduttivi e al pieno riconoscimento delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali”.

In questi giorni, la chiamata sta raggiungendo le realtà associative e gli Enti del Terzo Settore della Valle d’Aosta. L’invito è rivolto a tutti i soggetti che desiderano contribuire alla realizzazione del percorso che porterà alla manifestazione del 2026. Il nuovo assetto prevede modalità di coinvolgimento flessibili, pensate per permettere a ogni realtà di partecipare in base alle proprie disponibilità.

Le associazioni e le realtà interessate a ricevere la documentazione o a partecipare ai prossimi momenti di confronto possono scrivere direttamente all’indirizzo aosta@arcigay.it. L’obiettivo, chiude la nota, “è rendere Aosta Pride uno spazio sempre più plurale e rappresentativo, invitando tutte le realtà che si riconoscono in questi valori a unirsi per costruire insieme un percorso che parli di diritti, dignità e autodeterminazione per tuttə”.