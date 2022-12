Domenica scorsa, 18 dicembre, il teatro Giacosa si è riempito di spettatori per lo spettacolo di danza “Danzare vale… sempre!”, organizzato da Institut de danse du Val d’Aoste, Club des Sports e Bottega dei sogni in collaborazione con l’associazione VIOLA e con il patrocinio del Comune di Aosta. “Come associazione siamo state contattate a fine ottobre dall’Institut de Danse per collaborare nell’organizzazione di una serata dedicata a Valentina Innocenti”, spiega Raffaela Longo, presidente di VIOLA. “Noi non la conoscevamo personalmente, ma ce l’hanno descritta come una “forza della natura” con una grande passione per la danza che ha trasmesso alle sue allieve. Era amata da tutti, e la serata lo ha dimostrato”.

Sul palco del Giacosa, durante la serata dedicata a Valentina Innocenti, vicepresidente dell’Institut de Danse e insegnante toscana di danza recentemente scomparsa, si sono alternati i bambini e ragazzi della scuola con balli classici e moderni, le ragazze della ritmica del Club des Sports e le maschere della Bottega dei sogni. Uno spettacolo emozionante. Ma non è stata solo la danza a commuovere: i presenti hanno lasciato all’associazione VIOLA più di 3.000 euro di donazioni.

“Tutta questa generosità ci ha davvero colpite e vogliamo ringraziare tutte le persone che sono venute allo spettacolo”, conclude Raffaela Longo. “Oltre a loro, teniamo a ringraziare in particolare anche Elena Aloisio, presidente dell’Institut de danse che ci ha volute coinvolgere in questa bella iniziativa, e Davide Mancini per la presentazione della serata”.