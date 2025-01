Divieti di transito e di sosta, le modifiche alla viabilità di Aosta per la Fiera di Sant’Orso

Il Comune di Aosta – sull’Albo pretorio del suo sito web – ha pubblicato l’ordinanza che regola la viabilità ed il traffico in città durante la 1025ª Fiera di Sant’Orso che, come da tradizione, è in programma per le vie centrali del capoluogo i prossimi 30 e 31 gennaio.

L’atto istituisce il divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli ad esclusione di quelli di soccorso, di polizia e quelli autorizzati, nelle vie e piazze cittadine a partire dalle 7 del 29 gennaio alle 24 del 31 gennaio.

Vie piazze interessate dal divieto di transito e sosta

Le vie interessate dal divieto di transito e sosta sono: Via Antica Vetreria (in tutta la sua estensione); via Garibaldi; via Sant’Anselmo; via Sant’Orso; via e piazza Porta Pretoria; via Antica Zecca; Arco di Augusto; via Mazzini; via Lucat; piazza Cavalieri di Vittorio Veneto; via Vevey; via Carrel (tratti interni a nord ed a ovest tra via Lucat e la via Carrel stessa); via Prés des Fossés; via Torino; via Boson; piazzale Ancien Abattoir; via Festaz; via Frutaz; via Cerlogne; via Cerise; via Tour de Pailleron; via Matteotti; via de l’Archet; via Ribitel; via Duc; via Promis; piazza Narbonne; piazza Plouves; avenue Conseil des Commis; piazza Chanoux (eccetto eventuali occupazioni commerciali-espositive debitamente autorizzate), via Xavier de Maistre; via Monseigneur de Sales; via Hotel des Etats; piazza San Francesco; via Chabloz; via Gramsci; via Losanna; via Piave (nord e sud); via IV Novembre; via Cretier; via Bramafam; via Trottechien; via Stévenin; via Torre del Lebbroso; via Anfiteatro; via De Tillier; via Aubert; via Croix de Ville; via Marché Vaudan; via Malherbes; piazza Roncas; via Tourneuve; via Martinet; piazza Giovanni XXIII; piazza della Repubblica (lati sud e nord) ad eccezione dei mezzi autorizzati; via Guido Rey; via Jean de la Pierre (nel tratto compreso tra viale Chabod e via Rey); via Esperanto; via M. Solarolo e via Monte Vodice.

L’ordinanza, inoltre, istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati a tutti i veicoli in via Scuola Militare Alpina e via Vaccari (fino agli stalli di sosta regolarmente istituiti) dalle 6 del 30 gennaio alle 24 del 31.

Il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli riguarderà anche la porzione di strada comunale ad ovest della rotatoria tra le vie Scuola Militare Alpina-Pasquettaz-Mont Gelé, fino alla rotatoria successiva in direzione ovest, dalle 6 del 30 gennaio alle 24 del 31.

In via Piave nord il divieto è previsto dalle 7 di oggi, 27 gennaio, fino alle 22 del 31 gennaio. In via Losanna est, invece, dalle 00.00 del 30 alle 22 del 31 gennaio, per permettere la sosta autorizzata ai veicoli in servizio per il Centro Operativo Misto.

Non solo, dal momento che – con una ordinanza specifica – è stato istituito il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Paravera (nel tratto compreso tra il passaggio a livello e la rotatoria di via 1° Maggio, e che riguarda sia i parcheggi in linea che l’intero piazzale adibito a parcheggio a est della via) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia in servizio di emergenza e d’istituto. Divieto che consentirà – si legge nell’atto – il transito, la manovra di inversione e la discesa e la salita dei passeggeri dei bus dedicati che, per conto di “BusItalia”, prestano servizio speciale in occasione della Fiera di Sant’Orso. Il divieto è valido dalle 20 del 29 gennaio alle 20 del giorno 31 gennaio.

La zona dell’Arco di Augusto

A questo si aggiunge il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in piazza Arco di Augusto – nella zona riservata alla circolazione ztl e non, tra l’Arco di Augusto e via Garibaldi – dalle 6 del 29 gennaio alle 24 del 31 gennaio. Stesso divieto, tranne per gli autorizzati, nel piazzale di fronte alle scuole elementari di Piazza Arco di Augusto, dalle 20 del 29 gennaio alle 24 del 31 gennaio.

È inoltre istituito, dalle 7 del 29 gennaio alle 9 del 1° febbraio, il divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, ad esclusione dei veicoli di soccorso, in servizio di polizia, di quelli per la circostanza autorizzati, in viale Federico Chabod nel tratto di confluenza con il nuovo ponte sul torrente Buthier e l’Arco di Augusto.

Per questo motivo, è stato istituito l’obbligo di svolta a sinistra sul nuovo ponte del torrente Buthier per i veicoli che percorrono viale Chabod con direzione nord-sud. Contemporaneamente, viene istituito l’obbligo di svolta a destra in via Mont Velan e via Pasquettaz, per i veicoli per percorrono corso Ivrea.

In via Pasquettaz, nella corsia con senso di marcia nord–sud, è istituito il doppio senso di circolazione con il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli sugli stalli in linea recentemente istituiti. In piazza Arco di Augusto, nella zona ztl riservata alla circolazione veicolare autorizzata, sarà consentita la circolazione ai soli mezzi pubblici di trasporto urbano in servizio di navetta dedicata, dalle 7 del 30 gennaio alle 24 del 31, così come a quelli di soccorso, ai mezzi in uso alle persone disabili con contrassegno dedicato fino al massimo di 8, per raggiungere gli stalli dedicati in piazza Ancien Abattoir, e agli eventuali veicoli autorizzati dagli organi di polizia stradale.

Nel caso, spiega ancora l’atto, sarà ripristinata una corsia di transito con senso di marcia ovest-est sul ponte vecchio sul torrente Buthier dedicata al solo transito in uscita delle navette.

Dalle 7 del 30 gennaio alle 24 del 31, nel tratto tra viale Chabod e piazza Arco di Augusto – cioè tra il “ponte nuovo” e il “ponte vecchio” sul Buthier – viene istituito il senso unico di marcia con direzione nord-sud riservato al transito delle navette di collegamento della Fiera. In corrispondenza dell’inizio del tratto iniziale ovest del “ponte vecchio” viene istituita un’area circoscritta adibita a polmone di sosta e/o fermata delle navette, riservata al carico e scarico dei passeggeri.

È istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Monte Emilius, (nella porzione stradale pubblica), sul lato est a partire dall’intersezione con via Brocherel fino a quella a rotatoria di corso Ivrea. Il divieto prenderà il via dalle 12 del 29 gennaio alle 24 del 31.

Sempre in via Monte Emilius si aggiunge il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nel piazzale ad ovest dell’intersezione con la rotatoria tra le vie Clavalité, Caduti del Lavoro e Monte Emilius e Valli Valdostane, dalle 12 del 29 gennaio alle 24 del 31 gennaio. Analogo divieto di sosta con rimozione forzata, nello stesso arco temporale, è istituito per il parcheggio immediatamente a sud della sede del Comando di Polizia Locale.

È istituito, inoltre, il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 7 del 29 gennaio alle 24 del 31 gennaio nel parcheggio a sud di via Clavalité e ad est del locale Comando Regionale della Guardia di Finanza; così come in via Duca degli Abruzzi (dalle 6.00 del 30 alle 24 del 31).

Come previsto da un’ordinanza specifica è ribadita l’istituzione del divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in viale della Pace – ma solo nel lato nord – dalle 20 del 29 gennaio alle 20 del 31 gennaio, e per tutta l’estensione della via dalle 20 del 30 gennaio alle 24 del 31.