Il manifesto della Fiera di Sant’Orso 2025 si svela al Marché Vert Noël

Tra poche ore sarà tagliato il nastro del Marché Vert Noël in piazza Chanoux. Ma i mercatini di Natale – di ritorno nel “salotto buono” della città – sveleranno anche il manifesto della 1025ª Fiera di Sant’Orso.

Ideato dal grafico Pier Francesco Grizi, il manifesto rappresenta una reinterpretazione fantastica degli oggetti artigianali, trasformati in creazioni “quasi magiche” assumendo nuove forme e funzioni, pur mantenendo la loro identità originaria.

Il tema della magia, inteso come stupore e meraviglia, è enfatizzato da tratti semplici disegnati a mano, colorati con tinte calde e sature e intrecciati in una composizione che richiama una freccia che indica il logo “La Saint Ours”. Lo sfondo blu notte evoca la suggestiva atmosfera serale della Foire, celebrata dalla Veillà, con il calore delle cantine aperte e la gioia della festa.

La Struttura Attrattività del Territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di Tradizione è presente al Marché Vert Noël con la decima edizione dell’iniziativa Vers la Foire de Saint’Ours nata per avvicinare il pubblico dei mercatini alla millenaria, valorizzando l’artigianato valdostano di tradizione. Uno spazio dedicato ospiterà dimostrazioni di tecniche e lavorazioni artigianali, offrendo ai visitatori un’esperienza unica nel mondo dell’artigianato locale.

Nello chalet adiacente all’area dimostrazioni sarà inoltre possibile ammirare manufatti artigianali che spaziano dalle lavorazioni in rame alla scultura in legno, dalla tintura naturale di filati alla modellazione dell’argilla.

Si alterneranno, infatti, durante tutto il periodo di apertura dei mercatini, tredici artigiani de L’Artisanà. Ognuno di loro presenterà e venderà i propri oggetti unici, frutto di creatività e di una tradizione millenaria che valorizza la manualità e le tecniche artigianali.

Il 9 ottobre aprono le iscrizioni per la Fiera di Sant’Orso 2025

7 ottobre 2024

Apriranno mercoledì 9 ottobre le iscrizioni, in modalità online, per la 1025ª Fiera di Sant’Orso in programma nel centro storico della città di Aosta il 30 e 31 gennaio 2025. A comunicarlo l’Assessorato dello Sviluppo economico.

La manifestazione – si legge in una nota – comprenderà anche l’Atelier des Métiers, riservato alle imprese iscritte nel Registro dei produttori di oggetti di artigianato, ed il Padiglione enogastronomico con le società del settore agroalimentare. Entrambe le manifestazioni sono in programma dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025.

Come da prassi non è previsto l’invio a domicilio della modulistica per le adesioni. Queste ultime dovranno pervenire entro venerdì 22 novembre 2024 alla Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione.

La modulistica di adesione e il regolamento per lo svolgimento della Fiera di Sant’Orso 2025 sono reperibili nella sezione Artigianato di tradizione del sito dell’Amministrazione regionale.

Il personale della segreteria della Struttura è a disposizione degli artigiani per la compilazione online della richiesta di adesione alle manifestazioni il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 9 alle 14; il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 16.

Venerdì 22 novembre 2024, ultimo giorno utile per l’iscrizione alla Fiera di Sant’Orso 2025, l’orario di apertura dello sportello è prorogato alle 16. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria della Struttura competente ai numeri di telefono 0165 274597 o 274742, oppure inviare una email all’indirizzo u-artigianato@regione.vda.it.