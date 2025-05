È stato lanciato il concorso didattico “Sulle vie della parità“, per l’anno scolastico 2025/26. A promuoverlo la Consigliera di parità della Regione Katya Foletto con il patrocinio della Sovraintendenza agli Studi, dell’Università della Valle d’Aosta e la collaborazione del Celva, il Consolato regionale dei Maestri del Lavoro, l’Associazione Dora Donne in Valle d’Aosta, Toponomastica Femminile, il Centro di Ricerca Europea per l’Innovazione Sostenibile e le cooperative sociali La Sorgente e L’Esprit à l’Envers.

Il concorso – spiega una nota della Consigliera di parità – è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ma anche agli atenei e agli enti di formazione con sede anche in Valle d’Aosta. Gli obiettivi sono:

Dare visibilità alle donne negli spazi pubblici;

Diffondere l’uso di un linguaggio non sessista;

Promuovere percorsi educativo-didattici attenti alle differenze di genere.

Il concorso si articola in cinque sezioni, accomunate dai temi di cittadinanza attiva, partecipazione e legalità:

Lavoro : elaborati su donne nel mondo del lavoro, anche in ambiti innovativi come social media e Steam;

: elaborati su donne nel mondo del lavoro, anche in ambiti innovativi come social media e Steam; Steam : progetti per abbattere stereotipi di genere in scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica;

: progetti per abbattere stereotipi di genere in scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica; Percorsi : proposte di intitolazione e progettazione di itinerari dedicati a donne della Resistenza o rilevanti per la comunità locale;

: proposte di intitolazione e progettazione di itinerari dedicati a donne della Resistenza o rilevanti per la comunità locale; Prevenzione della violenza di genere : valorizzazione toponomastica femminile per sensibilizzare su temi di inclusione e rispetto;

: valorizzazione toponomastica femminile per sensibilizzare su temi di inclusione e rispetto; Narrazione: racconti brevi sul tema “Storie di donne e di città” in collaborazione con il Premio Italo Calvino, riservato a universitari, dottorandi e borsisti.

Le scuole interessate a partecipare dovranno inviare gli elaborati entro il 31 ottobre 2025 all’indirizzo email consiglieradiparita@regione.vda.it.

Tutte le scuole, vincitrici e non, riceveranno un attestato di partecipazione. I vincitori saranno premiati il 25 novembre nella sala “Maria Ida Viglino” del Palazzo regionale e parteciperanno al concorso nazionale promosso da Toponomastica Femminile.

La Giuria sarà composta da esperti in tematiche di genere, geografia, linguaggi artistici e professionisti del mondo Steam.

“Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per educare le nuove generazioni all’uguaglianza, alla valorizzazione della figura femminile e al rispetto delle pari opportunità”, chiude la nota della consigliera.