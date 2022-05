Il Giro d’Italia arriva in Valle d’Aosta: le strade chiuse al traffico

Per permettere il passaggio, domenica 22 maggio, della 15ª tappa del Giro d’Italia – con partenza da Rivarolo Canavese, in Piemonte, e arrivo a Cogne, in frazione Lillaz – è stata disposta la sospensione temporanea modulata della circolazione lungo le strade interessate dalla gara nelle due ore e mezzo precedenti il passaggio della corsa (tre ore nel caso dei Gran Premi della Montagna) e fino al passaggio dell’auto “fine corsa”. A deciderlo, via ordinanza, la Presidenza della Regione.