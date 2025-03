La Regione ha aderito al progetto nazionale “For.Italy 2 – formazione forestale per l’Italia”

Oggi, lunedì 31 marzo, la Giunta regionale ha aderito al progetto nazionale “For.Italy 2 – Formazione forestale per l’Italia” e ha approvato il relativo accordo di collaborazione interistituzionale con le Regioni Toscana e Calabria, capofila del progetto.

Questa proposta – si legge in una nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali – “vede la collaborazione fra diverse Regioni e rappresenta un importante risultato in termine di cooperazione interistituzionale, con l’obiettivo di formare istruttori forestali su tutto il territorio nazionale”.

Nello specifico, la Valle d’Aosta aderisce alle azioni operative per formare due nuovi istruttori forestali in abbattimento, allestimento ed esbosco e per aggiornare e potenziare le competenze professionali degli istruttori forestali già in attività.

“Continuano le azioni volte a valorizzare il ruolo della formazione per il profilo professionale di istruttore forestale, in continuità con il primo progetto For.Italy, finanziato con il Fondo per l’attuazione della Strategia forestale nazionale – spiega l’assessore Marco Carrel –. Questo corso rappresenta un’ottima occasione di crescita e di confronto per chi quotidianamente opera sul territorio. Partecipando a questo progetto nazionale contribuiamo anche noi a rafforzare il riconoscimento del settore forestale e del nostro patrimonio boschivo, ribadendone il ruolo strategico nella gestione del nostro territorio.”

Le varie iniziative saranno sviluppate nel biennio 2025-2026 dalla Struttura foreste e sentieristica dell’Assessorato, con successivi step che verranno comunicati nell’apposita sezione del sito istituzionale della Regione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Struttura ai numeri 0165 776363 e 0165 776298.