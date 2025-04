Le strade chiuse per il Rally Valle d’Aosta

Sabato 3 e domenica 4 maggio torna il 46° Rally Valle d’Aosta, con il numero record di 170 equipaggi. La gara prenderà ufficialmente il via sabato pomeriggio alle 16:31 da Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, preceduta dallo shakedown del mattino. Il programma prevede, sabato sera, il ritorno della suggestiva prova speciale in notturna Nus–Verrayes, con partenza alle 21.10. Domenica si aprirà con una prova veloce su strade storicamente protagoniste del rally, la Saint-Vincent-Emarèse, seguita dalla tecnica Saint-Marcel–Fénis. I tratti di Saint-Vincent e Saint-Marcel verranno poi ripetuti prima dell’arrivo previsto per le 16:01 e delle premiazioni finali. Diverse saranno le strade chiuse da Decreto del Presidente della Regione.

Per lo shakedown (Pollein, Château, Les Ayettes, Brissogne, Grand Brissogne), dalle 7.30 alle 14.30 di sabato 3 maggio chiuderanno le strade comunali di Brissogne e Pollein. Sabato 3 maggio, per le PS 1-2 Nus-Verrayes (Nus, Messigné, S.R. n. 36, Petit Fénis, Verrayes, Hers, S.R. n. 42), dalle 15.30 all’1 di notte (con una finestra di riapertura dalle 20 alle 20.30) chiuderanno le strade comunali di Nus e Verrayes e le regionali n. 36 di Saint-Barthélemy e n. 42 del Col Saint-Pantaléon. Domenica per le PS 3-5 Saint-Vincent – Emarèse (Saint-Vincent, S.R. n. 33, Moron, Emarèse, Erésaz, S.R. n. 7) chiuderanno le strade regionali n. 33 del Col di Joux e n. 7 di Emarèse dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.30. Per le PS 4-6 Saint-Marcel – Fénis (Saint-Marcel, Plout, Seissogne, Champremier, Fénis, Le Côteau, Le Boit du Chat) chiuderanno le strade comunali di Saint-Marcel e Fénis dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.15 alle ore 18.30, sempre di domenica.

Inoltre, per i partecipanti alla manifestazione, sulle strade comunali, regionali e statali del territorio della Valle d’Aosta si dovrà circolare a una velocità media non superiore ai 50 km/h nei tratti di strada aperti al traffico (trasferimenti) e superiore agli 80 km/h nei tratti di strada chiusi al traffico (prove speciali), in osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

La chiusura delle strade per lo shakedown e per le prove speciali si intende fino al termine del passaggio dell’ultimo concorrente, ovvero della vettura di “fine gara”.

Sono previsti il riordino e il parco assistenza, presso il piazzale della Telecabina Aosta/Pila in Aosta al termine delle prove speciali 1 con ingresso dalle ore 17.56 e uscita dalle ore 20.23 di sabato 3 maggio 2025; al termine ps 2, con ingresso dalle ore 22.03 di sabato 3 maggio e uscita alle ore 8.31 di domenica 4 maggio 2025 e al termine della ps 4 con ingresso dalle ore 11.22 e uscita dalle ore 13.12 di domenica 4 maggio 2025.