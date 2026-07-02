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  • Aosta
  • Ultima modifica: 02 Luglio
  • 11:38

L’Usl mette all’asta sette immobili di proprietà tra la Valle d’Aosta ed il Veneto

Gli immobili fanno parte di un lascito testamentario in favore dell’ospedale “Parini” e comprendono unità abitative, fabbricati e terreni situati nei Comuni di Ayas, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz e Falcade (Belluno). L'avviso di gara è aperto fino al 4 agosto.
Immagine archivio - La sede Usl di via Guido Rey
Società

Sarà aperto fino al 4 agosto l’avviso di gara per la vendita di beni immobili di proprietà dell’Azienda Usl, suddivisi in sette lotti, sei dei quali sul territorio valdostano e uno in Veneto.

Gli immobili – spiega una nota – fanno parte di un importante lascito testamentario in favore dell’ospedale “Parini” di Aosta e comprendono unità abitative, fabbricati e terreni situati nei Comuni di Ayas, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz e Falcade (Belluno).

Gli interessati potranno presentare offerte per uno o più lotti, secondo le modalità previste dall’avviso e dalla documentazione consultabili nell’apposita sezione del sito dell’Usl.

La procedura si svolgerà attraverso un’asta pubblica con offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. L’asta è fissata per il 5 agosto, alle 10, nella sede dell’Azienda Usl in via Guido Rey 1, ad Aosta.

Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 4 agosto all’Ufficio Protocollo della Direzione strategica dell’Usl, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

I lotti riguardano, in particolare:

  • un’unità immobiliare a Champoluc, nel Comune di Ayas;
  • un’unità immobiliare a Donnas;
  • fabbricati e terreni nel Comune di Pont-Saint-Martin;
  • un fabbricato e terreni nel Comune di Falcade (Belluno);
  • fabbricati e terreni nel Comune di Perloz.

Tutti gli immobili saranno alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Nell’avviso, per ciascun lotto sono indicati il prezzo a base d’asta, l’importo della cauzione, l’aumento minimo richiesto, le caratteristiche catastali e le informazioni utili per la partecipazione.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Gestione Patrimonio dell’Usl al numero di telefono 0165 544794-95 oppure 366 6209593, oppure inviare una email all’indirizzo ufficiogestionepatrimonio@ausl.vda.it.

L’Usl ricorda che, per ogni dettaglio che riguardi la procedura, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni di vendita, fa fede esclusivamente l’avviso di gara pubblicato sul sito dell’Azienda sanitaria.

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