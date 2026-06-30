Prorogati i termini per partecipare al Marché Vert Noël 2026/27

I termini per presentare le richieste di partecipazione al Marché Vert Noël 2026/27 sono stati prorogati a giovedì 16 luglio. A renderlo noto il Comune di Aosta, che ha disposto la proroga attraverso una determina dirigenziale dello scorso 25 giugno. Restano comunque considerate nei termini le domande già pervenute alla data di pubblicazione del provvedimento di proroga.

La decisione – dicono da piazza Chanoux – è stata assunta in considerazione del fatto che, alla data attuale, il numero delle richieste pervenute risulta inferiore rispetto a quello registrato nelle precedenti edizioni della manifestazione. Per questo, la riapertura dei termini per “favorire una più ampia partecipazione da parte degli operatori interessati”.

L’edizione 2026/27 del Marché Vert Noël è in programma nuovamente in piazza Chanoux da sabato 21 novembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027, con inaugurazione fissata per venerdì 20 novembre 2026 alle 18.

I mercatini di Natale di Aosta saranno aperti al pubblico sarà tutti i giorni dalle 10, con apertura alle 15 il 25 dicembre e alle 11 il 1° gennaio. La chiusura non potrà avvenire prima delle 20 e le aree dovranno essere liberate entro le 20.30.

Le domande dovranno essere presentate in bollo ed esclusivamente tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it, utilizzando il modello predisposto dal Comune e inviandolo da una casella di posta certificata del richiedente, a pena di esclusione.

Restano confermate le quote di partecipazione previste dall’avviso: 3.800 euro oltre IVA al 22 per cento per gli stand destinati ad artigiani, produttori agricoli, imprese produttrici e operatori commerciali del settore oggettistica; 4.000 euro oltre IVA al 22 per cento per gli operatori commerciali alimentari; 10.000 euro oltre IVA al 22 per cento per gli stand destinati alle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

L’avviso aggiornato, il modello di domanda e la documentazione collegata sono pubblicati in homepage sul sito istituzionale del Comune di Aosta.

È stato pubblicato l’avviso per partecipare al Marché Vert Noël 2026/27

2 giugno 2026

A partire da ieri, 1° giugno 2026, il Comune di Aosta ha pubblicato sull’homepage del sito istituzionale l’avviso per presentare le richieste di partecipazione al Marché Vert Noël 2026/27.

La prossima edizione del mercatino natalizio, confermata in piazza Chanoux, prenderà il via sabato 21 novembre 2026 per chiudersi mercoledì 6 gennaio 2027, con l’inaugurazione prevista per venerdì 20 novembre alle 18.

I mercatini saranno aperti al pubblico tutti i giorni a partire dalle 10 e non saranno chiusi prima delle 20, mentre le aree che saranno liberate entro le 20.30. Il 25 dicembre il Marché aprirà alle 15 ed il 1° gennaio alle 11.

Partecipare al Marché Vert Noël

Le richieste di adesione dovranno essere trasmesse tramite Pec entro martedì 30 giugno 2026 all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it. La richiesta deve avvenire utilizzando il modulo di partecipazione predisposto dal Comune e inviandolo dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente, pena l’esclusione.

L’avviso, il modello di domanda e la documentazione collegata sono consultabili direttamente nella notizia pubblicata in homepage sul sito del Comune di Aosta.

L’avviso riguarda la raccolta delle istanze di partecipazione da parte degli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dai criteri di selezione approvati dalla Giunta comunale. Gli spazi espositivi saranno messi a disposizione con le modalità previste dalla disciplina approvata dall’Amministrazione comunale e la loro assegnazione resterà subordinata al reperimento delle risorse finanziarie che occorrono.

Per gli stand espositivi destinati ad artigiani, produttori agricoli, imprese produttrici e operatori commerciali del settore oggettistica, la quota di partecipazione è fissata in 3.800 euro oltre l’Iva al 22 per cento. Per gli operatori commerciali alimentari la quota è pari a 4.000 euro più Iva.

Per gli stand destinati alle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, la quota è invece stabilita in 10.000 euro oltre l’Iva al 22 per cento.

L’avviso disciplina inoltre le modalità di versamento delle caparre e dei saldi, nonché le eventuali richieste di potenziamento elettrico e di utilizzo di stalli di parcheggio riservati.

Il Comune, in una nota, “invita gli interessati a prestare particolare attenzione alla compilazione della domanda e alla trasmissione della documentazione obbligatoria entro il termine previsto”. Il materiale presentato sarà utilizzato dalla Commissione per la valutazione delle richieste pervenute.